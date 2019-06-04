Фото: просторная квартира с огромным балконом в Ласнамяэ привлекает своей планировкой

Дом, в котором находится квартира, построен на Нарва-мнт в 2006 году из кирпича и мелких блоков, очень теплый. Общая площадь квартиры - 107,5 м2, отапливаемая площадь - 81,9м2.

ФОТО: KV.EE

Планировку квартиры можно считать одной из самых удачных в домах нового типа: в центре квартиры находится гостиная площадью 24м2 с открытой кухней - 6,5 м2, а по разным сторонам - три спальни 17м2, 11,2м2 и 10,7м2. Квартира идеально подходит для семьи, члены которой - представители разных поколений: изолированные друг от друга спальни позволяют родителям и детям разного возраста не мешать друг другу. А вот место встречи изменить нельзя: для совместных обедов, ужинов и просто приятного времяпровождения и предназначена большая гостиная с кухонным уголком, а также - балкон, по своим размерам больше похожий на террасу.

ФОТО: KV.EE

Имеются два туалета, душ, подсобное помещение для стирки. Одним из главных, помимо планировки, достоинств квартиры является огромный балкон площадью 25,6 м2!

Квартира в хорошем состоянии. На полу натуральный паркет, в ванной комнате с окном - многофункциональная душевая кабина, полы с подогревом.

ФОТО: KV.EE

Кухонная мебель сделана на заказ и входит в цену. Также в цену включена вся бытовая техника: посудомоечная машина, большой холодильник, электроплита и духовка, вытяжка и так далее. При желании в квартире остается вся мебель.

ФОТО: KV.EE

К квартире относится большая сдвоенная кладовка и два парковочных места.