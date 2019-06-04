Еще одного жителя Эстонии выдадут США за контрабанду «транквилизатора для слонов»

Нифталиев (32) – один из пяти арестованных в сентябре 2018 года в Таллинне лиц, которых американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, включая заговор с целью ввоза в Соединенные Штаты карфентанила и фентанила.

В отличие от остальных обвиняемых, которые уже находятся в США, ожидая судебного следствия, Николай Нифталиев оспорил постановление о своей экстрадиции. Однако 4 июня Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу его адвоката. Это означает, что распоряжение министра юстиции о выдаче Нифталиева США вступил в законную силу.