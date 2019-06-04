Еще одного жителя Эстонии выдадут США за контрабанду «транквилизатора для слонов»

Житель Эстонии Николай Нифталиев, которого американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не сумел добиться отмены приказа о своей экстрадиции в США, пишет rus.err.ee.
Нифталиев (32) – один из пяти арестованных в сентябре 2018 года в Таллинне лиц, которых американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, включая заговор с целью ввоза в Соединенные Штаты карфентанила и фентанила.
В отличие от остальных обвиняемых, которые уже находятся в США, ожидая судебного следствия, Николай Нифталиев оспорил постановление о своей экстрадиции. Однако 4 июня Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу его адвоката. Это означает, что распоряжение министра юстиции о выдаче Нифталиева США вступил в законную силу.
Напомним, что в Нью-Йорке было возбуждено уголовное дело против пяти жителей Эстонии, обвиняемых в производстве и контрабанде более пяти килограммов фентанила и его разновидности карфентанила, известных как «транквилизаторы для слонов и носорогов». Фигурантам дела грозит тюремный срок от 10 лет до пожизненного заключения.