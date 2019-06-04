Вт, 4.06.2019
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  • Еще одного жителя Эстонии выдадут США за контрабанду «транквилизатора для слонов»

Еще одного жителя Эстонии выдадут США за контрабанду «транквилизатора для слонов»

Фото иллюстративное.

ФОТО: Diagnoza.net.ua

Житель Эстонии Николай Нифталиев, которого американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не сумел добиться отмены приказа о своей экстрадиции в США, пишет rus.err.ee.

Нифталиев (32) – один из пяти арестованных в сентябре 2018 года в Таллинне лиц, которых американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, включая заговор с целью ввоза в Соединенные Штаты карфентанила и фентанила.

В отличие от остальных обвиняемых, которые уже находятся в США, ожидая судебного следствия, Николай Нифталиев оспорил постановление о своей экстрадиции. Однако 4 июня Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу его адвоката. Это означает, что  распоряжение министра юстиции о выдаче Нифталиева США вступил в законную силу.

Напомним, что в Нью-Йорке было возбуждено уголовное дело против пяти жителей Эстонии, обвиняемых в производстве и контрабанде более пяти килограммов фентанила и его разновидности карфентанила, известных как «транквилизаторы для слонов и носорогов». Фигурантам дела грозит тюремный срок от 10 лет до пожизненного заключения.

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