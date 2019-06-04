«Это концлагерь?»: ярость родителя вынудила школу подать заявление в полицию

Чтобы обеспечить учащемуся анонимность, портал Järva Teataja не стал раскрывать, в какой школе произошел этот инцидент. Известно, что это был обычный школьный день, уроки заканчивались и отец пришел за своим ребенком в школу. Когда закончился последний урок, ребенок не вышел из школы и не отвечал на телефон. Раздраженный отец пошел выяснять, что случилось.

Когда отец услышал, что учитель оставил ребенка после урока, чтобы поговорить с ним, то пришел в бешенство. «Это концлагерь?» - негодовал он. Учитель не хотел слушать отца и, по его словам, тон этого человека становился все более пугающим.

Помимо учителя, свидетелями инцидента стало несколько учеников. Находившейся поблизости маленькой девочке потерявший самообладание отец сказал: «На***, чего ты здесь вылупилась!?»

Учителя пытались утихомирить мужчину, но безрезультатно. В итоге он стал угрожать учителям, как бы им на головы не упал камень. В какой-то момент отец соизволил поговорить с директором. Директор рассказал, что ему удалось успокоить этого человека, но он все-таки написал заявление в полицию, поскольку такое поведение в школе непозволительно. «У нас с тем же родителем уже в прошлом году произошла неприятная история, но тогда мы не обращались в полицию, надеясь, что он извлечет из этого урок», - объяснил директор.

По оценке директора, у отца не было оснований для злости, ученик и учитель не сделали ничего дурного, они всего лишь задержались после урока из-за школьных дел: «А он, ожидая своего ребенка, рассердился и не смог в итоге совладать со своими эмоциями».