Лидер профсоюза: правительство было удивлено, что в энергетике Эстонии - кризис

- По поводу российского электричества по финским ценам - это вопрос спорный. Кто знает, какое электричество продает нам Финляндия? На встрече с министрами у меня были с собой распечатанные скриншоты с биржи Nord Pool, где были видны все перетоки энергии, в том числе из России и Белоруссии. И для министра экономики Таави Ааса это было большим открытием. Потому что министры слушают доклады своих советников, в частности вице-канцлера Тимо Татара, который курирует энергетику и говорит просто словами Таави Вескимяги, руководителя независимого оператора электроэнергии Elering. Говорит, как я выражаюсь, что солнце, ветер и вода - наши лучшие друзья. Министр думал, что солнце и ветер спасут положение, как ему и докладывали. Я показал реальное положение вещей. Министр был крайне удивлен и благодарил, что я преподнес ему все в такой доступной форме, вместе с этими “веселыми картинками”. И премьер-министр с советниками были очень удивлены, когда рассматривали скриншоты - российская электроэнергия сегодня поступает к нам напрямую, не через Финляндию, а через Нарву и Кингисеппские линии электропередач. Соединение - здесь, в Нарве. Сегодня на рынке существует ограничение между Швецией и Финляндией - шведы не могут дать много электроэнергии финнам, поэтому финны, в свою очередь, много не дают нам. Эстонии деваться некуда, и мы сейчас получаем электроэнергию из России напрямую. Это было открытием и для премьер-министра, и для министра экономики.

- Как получилось, что информация наверх не прошла?

- После этой встречи я имел разговор с руководством концерна и сказал, что, если честно, я чувствовал себя неудобно. Раньше мне было сказано руководством, что министры проблему знают. Но оказалось, мы сделали для премьер-министра столько открытий. Даже то, что 18 мая все города Ида-Вирумаа остались без электроэнергии почти на полтора часа, для премьера тоже было открытием. Он не знал. Мы находимся в очень опасном положении, мы в любую секунду можем остаться без электроэнергии - не Ида-Вирумаа, а вся Эстония, Таллинн в том числе. У нас ведь при этом блэкауте отключилась вода, канализация, пропала связь. Самое плохое, что может случиться - в это мгновение кто-то может лежать на операционном столе. Резервные генераторы - это здорово, но бывает, что именно в этот день электрик возьмет генератор на обслуживание, и он просто не включится. Кто будет нести ответственность за это?

- Сейчас говорят, что новые заводы масел могут стать решением проблемы безработицы - энергетиков будут переводить на них. Но ведь на новом, современном производстве не требуется столько работников, сколько на старом? Например, на той же новой станции Аувере совсем немного сотрудников.

- Ну, всё равно порядка ста человек там работает, включая тех, кто занят в обслуживании и ремонте. Примерно столько же на каждом заводе масел, в том числе на новом Enefit 280. Но есть одно большое “но”. Я предлагал - давайте людей, которые будут попадать под сокращения, переведем на новый завод масел, чтобы они обучались и были готовы к работе на заводе, который сейчас собираются строить. Но планируется, что завод выйдет на полную мощность в 2023 году, значит, в 2022 году начнутся уже какие-то пуско-наладочные работы, но руководство не желает так долго держать людей на работе.

- Сколько работников вообще могут попасть под сокращение? Сейчас называют очень разные цифры - от 500 человек до 6 000 человек.