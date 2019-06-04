По следам Кристофера Нолана: Эстонии стали поступать предложения от крупных киностудий

«Я искренне верю, что это только начало», - сказала директор Института кино Эстонии Эдит Сепп во вчерашней радиопередаче Vikerhommik и добавила, что обычно так и происходит: известный человек попадает в какую-либо страну, получает там позитивный опыт, после чего этой страной и работой в ней начинают интересоваться другие киностудии.

«Мы видели этот эффект на Каннском кинофестивале. Несмотря на то, что это было на уровне слуха, что Нолан, может быть, будет снимать в Эстонии, другие крупные студии уже связались с нашим руководителем проектов, который руководит данным проектом в Film Estonia, и сделали ему очень конкретные предложения», - рассказала Сепп.