Во время переговоров Аранда сообщил, что "минимум семь игроков "Вальядолида" куплены". Также он заявлял, что надо "ставить по 10 тысяч евро, чтобы выиграть 20". Игрокам "Вальядолида" надо было обеспечить победу "Валенсии" в каждом из таймов, что было успешно выполнено. План согласовывался с Борхой Фернандесом, для которого это была последняя игра за "Вальядолид" в качестве футболиста и капитана команды. Он получил за свои действия не менее 50 тысяч долларов.