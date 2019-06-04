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Купили почти всех: стали известны подробности скандала в испанском футбольном чемпионате

April 14, 2019 - Valencia, Valencia, Spain - Denis Cheryshev of Valencia CF reacts during the La Liga match between Valencia and Levante at Estadio de Mestalla, on April 14, 2019 in Valencia, Spain (Credit Image: © Maria Jose Segovia/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Maria Jose Segovia / ZUMAPRESS.com

Минимум семь футболистов "Вальядолида" за деньги специально проиграли "Валенсии" в матче 38-го тура чемпионата Испании, сообщает El Mundo со ссылкой на попавшие в распоряжение переговоры задержанных.

Ранее сообщалось, что среди задержанных - как ныне играющие, так и бывшие футболисты: предполагаемый лидер организации Рауль Браво, бывший игрок мадридского "Реала", Самуэль Саис Алонсо (игрок "Хетафе"), Иньиго Лопес Монтанья ("Депортиво", Ла-Корунья), Карлос Аранда (бывший игрок нескольких команд первого дивизиона) и Борха Фернандес (бывший игрок "Вальядолида").

Во время переговоров Аранда сообщил, что "минимум семь игроков "Вальядолида" куплены". Также он заявлял, что надо "ставить по 10 тысяч евро, чтобы выиграть 20". Игрокам "Вальядолида" надо было обеспечить победу "Валенсии" в каждом из таймов, что было успешно выполнено. План согласовывался с Борхой Фернандесом, для которого это была последняя игра за "Вальядолид" в качестве футболиста и капитана команды. Он получил за свои действия не менее 50 тысяч долларов.

Официальные лица команд не участвовали в сдаче матча. Целью подкупа футболистов было получение выигрыша за счет ставок.

"Валенсия" 18 мая в заключительном туре Примеры победила в гостях "Вальядолид" со счетом 2:0 и завоевала право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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