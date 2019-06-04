Галерея: IKEA открыла в Литве гламурный палаточный лагерь

Такой кемпинг получил название glamping и происходит от двух английских слов: glamorous (гламурный) и camping (кемпинг). Эстонский язык тоже обогатился этим новым словом, которое по-эстонски пишется как glämping. Это роскошный вид кемпинга, где гостиничные услуги сочетаются с отдыхом на природе. Glаmping становится все более популярным во всем мире, начиная с африканских сафари и заканчивая горными поселениями в Андах. Пришел glamping и к нашим соседям – в Литву.

«Опросы потребителей IKEA показали, что у жителей Балтии не хватает времени для общения с природой и нет возможности пребывания в дикой природе в течение длительного времени. Поэтому мы решили создать идиллический кемпинг, где каждый может арендовать жилье по своему желанию и насладиться отдыхом на природе. Кроме того, наша гламурная палатка - хороший пример того, как с помощью минимальных инвестиций можно создать такую ​​же уютную среду в каждом доме – будь то балкон, терраса или сад», - сказала Кристина Мажейките, менеджер по маркетингу IKEA в Балтии.