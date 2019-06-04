Вт, 4.06.2019
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Настоящая идиллия: деревянный дом на высоком берегу красивой речки

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом в южной Эстонии предлагает новым хозяевам тепло своего очага, пишет портал Kodustiil.   

Прямо на белоснежном песчаном берегу речки Пярлийыги стоит дом площадью 217,6 м2, энергосбережением класса C и всем, чего только может пожелать для комфортной жизни современная семья. 

ФОТО: KV.EE

Открыв входную дверь, вы попадаете в просторную прихожую с вместительной гардеробной. Затем - в двухэтажную гостиную с кухней. В доме пять спален, так что жаловаться на тесноту не придется никому. 

ФОТО: KV.EE

Любители попариться могут пользоваться финской баней и баней-бочкой. В комнатах - водяное отопление в полу, которое можно регулировать. Электричество вырабатывают установленные на крыше солнечные батареи. Находящийся на участке гараж вмещает три автомобиля. 

Если вам показалось интересным это предложение, с подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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