Важная информация для всех пользователей Mobiil-ID

Если компьютер сам не предложил обновить DigiDoc4, то следует загрузить обновление вручную. Последнюю версию обновления 4.2.1 можно загрузить на веб-странице https://installer.id.ee/. Пользователи MacOS должны найти приложение DigiDoc4 Client в App Store. Если же на компьютере стоит последняя версия DigiDoc4, то услуги Mobiil-ID будут работать.