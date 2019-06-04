Важная информация для всех пользователей Mobiil-ID

Департамент государственной инфосистемы (RIA) напоминает, что пользователям Mobiil-ID следует обновить программное обеспечение ID-карты DigiDoc4, в противном случае с 5 июня невозможно будет подписывать документы с помощью мобильного телефона.
Если компьютер сам не предложил обновить DigiDoc4, то следует загрузить обновление вручную. Последнюю версию обновления 4.2.1 можно загрузить на веб-странице https://installer.id.ee/. Пользователи MacOS должны найти приложение DigiDoc4 Client в App Store. Если же на компьютере стоит последняя версия DigiDoc4, то услуги Mobiil-ID будут работать.
Обновление касается только тех пользователей, которые используют Mobiil-ID для дигитальной подписи. Если же для подписания документов используется ID-карта, то устаревшая версия DigiDoc4 будет по-прежнему работать.