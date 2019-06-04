Ученые ТТУ: усеченный вариант Рейди-теэ вызовет пробки

Большее пространство для движения выгодно для всех участников дорожного движения, так как оно усмиряет и обеспечивает безопасную езду для водителей, не уменьшая пространство, выделенное для пешеходов.

Свежая оценка экспертов в отношении Рейди-теэ сводится к тому, что в случае усеченного решения строительства время ожидания в час пик в два раза выше, чем в исходной версии перекрестка.

Учение также отметили, что в утреннее время будет загружено направление в центр города, а в вечернее – наоборот. Сохранение трех полос движения в направлении перекрестка от центра города отрицательно повлияет на пропускную способность всего перекрестка и может привести к ситуации, когда траектории полос пересечения дороги Пирита и пересечения дороги Пирита – Нарвское шоссе будут недоступны для всех полос движения, поскольку очередь ожидания заблокировала ее. Поскольку нынешний вариант не обеспечивает плавного режима езды, увеличивается количество остановок и ускорений, что, в свою очередь, негативно влияет на экологическую ситуацию, приводя к увеличению общего загрязнения в час пик.