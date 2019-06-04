Ученые ТТУ: усеченный вариант Рейди-теэ вызовет пробки

Сравнивая два варианта дорожного решения Рейди-теэ, ученые из Таллиннского технического университета пришли к выводу, что, в случае первоначального варианта строительства, в загруженные часы суммарное время ожидания на перекрестке уменьшится в два раза.
Большее пространство для движения выгодно для всех участников дорожного движения, так как оно усмиряет и обеспечивает безопасную езду для водителей, не уменьшая пространство, выделенное для пешеходов.
Свежая оценка экспертов в отношении Рейди-теэ сводится к тому, что в случае усеченного решения строительства время ожидания в час пик в два раза выше, чем в исходной версии перекрестка.
Учение также отметили, что в утреннее время будет загружено направление в центр города, а в вечернее – наоборот. Сохранение трех полос движения в направлении перекрестка от центра города отрицательно повлияет на пропускную способность всего перекрестка и может привести к ситуации, когда траектории полос пересечения дороги Пирита и пересечения дороги Пирита – Нарвское шоссе будут недоступны для всех полос движения, поскольку очередь ожидания заблокировала ее. Поскольку нынешний вариант не обеспечивает плавного режима езды, увеличивается количество остановок и ускорений, что, в свою очередь, негативно влияет на экологическую ситуацию, приводя к увеличению общего загрязнения в час пик.
По словам профессора Таллиннского технического университета Даго Антова, нынешнее решение перекрестка улицы Пикксильма – Русалка повлечет за собой дополнительный эффект бутылочного горлышка, от чего возможен риск вреда окружающей среде, поскольку на одном из перекрестков будет значительно больше ожидающих движения транспортных средств, чем на всей дороге целиком.