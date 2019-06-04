Министр Ааб: жители Ида-Вирумаа не должны остаться без помощи

Один из приоритетов правительства – поддерживать создание рабочих мест и ускорение местного развития в Ида-Вирумаа и уже заметны позитивные тенденции. Если в январе этого года в Ида-Вирумаа числились безработными 5612 человек, то год назад в то же время их было 6132. Однако по сравнению с другими уездами Ида-Вирумаа остается одним из уездов с самой высокой безработицей в Эстонии. Исчезновение рабочих мест в сланцевой промышленности – удар по всему уезду и в более широком плане – по всему региональному развитию страны.

Государство инициировало программу по Ида-Вирумаа, цель которой – поддержать регион и создать более разнообразные рабочие места. Одна из причин запуска этой программы как раз и состояла в том, что при переходе на более экологичные источники энергии часть людей в сфере энергетики останется без работы. Но из-за происходящего на энергетическом рынке эта проблема встала на повестке дня раньше, чем мы могли предложить.

Хорошо заработала в рамках программы поддержка инвестиций в промышленные предприятия, цель которой – с помощью новых инвестиций повысить региональную экономическую активность и помочь региону создать новые рабочие места, где средняя зарплата была бы выше, чем в обрабатывающей промышленности. При партнерстве с KredEx и Startup Estonia мы поддерживаем также создание и развитие экосистемы стартапов в Ида-Вирумаа. Но ясно, что результаты программы появятся не за одну ночь и развитие займет время.

Чтобы люди не потеряли свою работу, можно переориентировать Eesti Energia со сланца на производство масла и увеличение доли возобновляемой энергии.