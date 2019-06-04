Министр Ааб: жители Ида-Вирумаа не должны остаться без помощи

Новость о том, что повышение цен на квоты CO2 могут повлечь за собой безработицу для 1000 жителей Ида-Вирумаа, для многих семей стала катастрофической. Ситуация более чем критическая и действовать необходимо быстро, заявил министр госуправления Яак Ааб.
Один из приоритетов правительства – поддерживать создание рабочих мест и ускорение местного развития в Ида-Вирумаа и уже заметны позитивные тенденции. Если в январе этого года в Ида-Вирумаа числились безработными 5612 человек, то год назад в то же время их было 6132. Однако по сравнению с другими уездами Ида-Вирумаа остается одним из уездов с самой высокой безработицей в Эстонии. Исчезновение рабочих мест в сланцевой промышленности – удар по всему уезду и в более широком плане – по всему региональному развитию страны.
Государство инициировало программу по Ида-Вирумаа, цель которой – поддержать регион и создать более разнообразные рабочие места. Одна из причин запуска этой программы как раз и состояла в том, что при переходе на более экологичные источники энергии часть людей в сфере энергетики останется без работы. Но из-за происходящего на энергетическом рынке эта проблема встала на повестке дня раньше, чем мы могли предложить.
Хорошо заработала в рамках программы поддержка инвестиций в промышленные предприятия, цель которой – с помощью новых инвестиций повысить региональную экономическую активность и помочь региону создать новые рабочие места, где средняя зарплата была бы выше, чем в обрабатывающей промышленности. При партнерстве с KredEx и Startup Estonia мы поддерживаем также создание и развитие экосистемы стартапов в Ида-Вирумаа. Но ясно, что результаты программы появятся не за одну ночь и развитие займет время.
Чтобы люди не потеряли свою работу, можно переориентировать Eesti Energia со сланца на производство масла и увеличение доли возобновляемой энергии.
Учитывая, насколько велика нынешняя проблема, явно необходимо увеличить объем программы по развитию Ида-Вирумаа. Предварительная работа проделана, меры работают, теперь необходимо увеличить объемы поддержки. Также крайне необходимо сотрудничество между министерствами, чтобы с помощью государственных пособий помочь людям.