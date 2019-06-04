В Ласнамяэ была жестоко избита сотрудница Medicum

По версии прокуратуры, которая нашла подтверждение в суде, 24 ноября 2015 года Игорь Кулаков, вооружившись металлическим предметом весом полтора килограмма, напал на улице Лийкури на 63-летнюю Валентину Бескостую, передает Rus.ERR.

Сотрудница поликлиники Medicum, возвращаясь с работы домой, вышла на автобусной остановке «Паэсилла», перешла через мост, и уже подходила к дому по адресу Лийкури, 32, когда на нее напал неизвестный мужчина - он набросился на нее, сбил на землю и продолжил избивать.

По словам главы оперативной службы Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, женщину спас случайный прохожий, который вступил в схватку с преступником, после чего последний скрылся.