Как составлять бухгалтерские отчеты и вести учет: теперь все инструкции доступны на русском

Министерство финансов перевело инструкции Службы бухгалтерского учета на английский и русский языки. Переводы одобрены и теперь доступны всем желающим на странице Министерства финансов.
«В связи с принятием соответствующей директивы ЕС инструкции на эстонском языке были значительно изменены, поэтому мы решили, что действующий Стандарт финансовой отчетности Эстонии нужно перевести на английский и русский языки, – сказала советник отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов Мирьям Суурекиви. – Надеемся, что это окажет большую помощь предпринимателям и бухгалтерам».
Закон о бухгалтерском учете изменился в 2016 году, когда была принята директива Европейского союза 2013/34/EL. В связи с этим инструкции Службы бухгалтерского учета стали частью закона, или Стандартом финансовой отчетности Эстонии.
Стандарт финансовой отчетности Эстонии – это основанная на международно признанных принципах бухгалтерского учета и отчетности и предназначенная для общественности совокупность требований к финансовой отчетности, основные положения которого установлены законом.
Его, в свою очередь, дополняют инструкции Службы и требования, установленные в руководстве по финансовому учету и отчетности публичного сектора в отношении государства, лиц, обязанных вести государственный бухгалтерский учет, единиц местных самоуправлений, иных публично-правовых юридических лиц и других лиц, обязанных вести бухгалтерский учет.