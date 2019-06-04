Как составлять бухгалтерские отчеты и вести учет: теперь все инструкции доступны на русском

«В связи с принятием соответствующей директивы ЕС инструкции на эстонском языке были значительно изменены, поэтому мы решили, что действующий Стандарт финансовой отчетности Эстонии нужно перевести на английский и русский языки, – сказала советник отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов Мирьям Суурекиви. – Надеемся, что это окажет большую помощь предпринимателям и бухгалтерам».

Закон о бухгалтерском учете изменился в 2016 году, когда была принята директива Европейского союза 2013/34/EL. В связи с этим инструкции Службы бухгалтерского учета стали частью закона, или Стандартом финансовой отчетности Эстонии.

Стандарт финансовой отчетности Эстонии – это основанная на международно признанных принципах бухгалтерского учета и отчетности и предназначенная для общественности совокупность требований к финансовой отчетности, основные положения которого установлены законом.