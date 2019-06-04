Как просто и эффективно избавиться от ос и пчел

Осы атакуют они без причин, в силу врожденной агрессивности. Одно насекомое нападает несколько раз – гладкое жало не всегда остается в месте укуса. Если ваш садовый участок захватили оккупанты — следуйте нашим советам, как избавиться от ос, и выбросьте из головы мысли о возможности мирного соседства. Жужжащих гостей смело считайте врагами, ведь они:

- уничтожают урожай

Малина, яблоки, груши, крыжовник, виноград особенно страдают от нашествия ос. Мелкие плоды насекомые грызут без разбора, в крупных выедают ходы и пируют компаниями. Осиные колонии расправляются с целыми садами!

- разносят инфекции

Осы ищут сладкое везде, на помойке тоже. Визиты к вам и их путешествия по столу, вымытым овощам, фруктам чреваты кишечными заболеваниями всей семьи.

- угрожают здоровью и жизни

Укусы насекомых вызывают не только боль и раздражение, но и аллергические реакции. Большинство людей даже не догадываются о непереносимости яда ос вплоть до укуса. А последствия опасны: от головокружения до анафилактического шока.