Как просто и эффективно избавиться от ос и пчел

В общем-то удалять осиные гнезда лучше весной или поздней осенью, когда они пустуют. Летом бессмысленно воевать с осами утром и днем: насекомые разлетаются, гнезда пустуют. Злопамятные полосатики, не найдя родного дома, начнут мстить – активно нападать. Так что лучше всего рушить осиные гнезда вечером, вместе с хозяевами, советует 101dizain.
Осы атакуют они без причин, в силу врожденной агрессивности. Одно насекомое нападает несколько раз – гладкое жало не всегда остается в месте укуса. Если ваш садовый участок захватили оккупанты — следуйте нашим советам, как избавиться от ос, и выбросьте из головы мысли о возможности мирного соседства. Жужжащих гостей смело считайте врагами, ведь они:
- уничтожают урожай
Малина, яблоки, груши, крыжовник, виноград особенно страдают от нашествия ос. Мелкие плоды насекомые грызут без разбора, в крупных выедают ходы и пируют компаниями. Осиные колонии расправляются с целыми садами!
- разносят инфекции
Осы ищут сладкое везде, на помойке тоже. Визиты к вам и их путешествия по столу, вымытым овощам, фруктам чреваты кишечными заболеваниями всей семьи.
- угрожают здоровью и жизни
Укусы насекомых вызывают не только боль и раздражение, но и аллергические реакции. Большинство людей даже не догадываются о непереносимости яда ос вплоть до укуса. А последствия опасны: от головокружения до анафилактического шока.
Так как же избавиться от ос? Смотрите видео, а подробности находятся ЗДЕСЬ.