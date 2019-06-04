Лидер энергопрофсоюза Нарвы: если решения не найдут, мы приедем в Таллинн и заберем работу у столичных жителей

Концерн Eesti Energia сообщил, что отправит в вынужденный отпуск 1300 работников. В качестве причин предприятие называет сокращение производства электроэнергии из-за высокой квоты на выбросы углекислого газа и конкуренция с российской электроэнергией. Работников электростанции отправили в вынужденный отпуск уже в апреле. Помимо этого, с начала нынешнего года было сокращено 400 человек.

Руководитель энергопрофсоюза Андрей Зайцев заявил, что работники должны сами решить, согласны ли они вынужденно идти в отпуск или хотят сокращения. «Часть людей всё же надеется, что ситуация изменится. Как я понял Хандо Суттера, решение будет принято где-то в сентябре», - рассказал он.

Вчера Зайцев встретился с премьер-министром Юри Ратасом, министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, а также с министром здравоохранения Танелем Кийком. «Все понимают, что проблема действительно существует и для нее необходимо найти решение как можно быстрее. Кроме этого, очевидно, что если кто-то начнет помогать нам с электрообеспечением, например Финляндия, то это глупо. Нам не нужна помощь, мы должны сами обеспечить себя электричеством», - заключил лидер энергопрофсоюзов на встрече с властями.

В ходе нее обсуждались и различные варианты решения проблемы, которые предполагают дополнительный анализ и подготовку. «Был разговор и об использовании резервной мощности, но я объяснил, что на электростанции ничего не происходит в одно мгновение. Для того, чтобы в системе появилось электричество, надо несколько дней – котлы должны быть горячими. Я сделал предложение внимательно изучить вариант Польши, которая защищает свой рынок энергии и обеспечивает себя энергией сама», - рассказал Зайцев.

О том, будет ли забастовка, глава энергопрофсоюза говорить отказался. «Что сегодня забастовка может значить для электростанции? Так и так всё стоит. Митинги, пикеты, демонстрации в Таллинне возможны. В том случае, если нас не захотят услышать», - заявил Зайцев. Он подчеркнул, что решение необходимо как можно скорее, иначе мы будем терять специалистов. «Тогда мы приедем в Таллинн и заберем работу у жителей столицы. Они будут вынуждены уехать на заработки в другое место, например в Финляндию», - сказал он.

На вопрос, можно ли назвать нынешнее положение в Ида-Вирумаа социальной катастрофой, Зайцев ответил, что сейчас нет. Он добавил, что в регионе ситуация не настолько хороша, как в Ляэне-Вирумаа или Харьюмаа. «Сегодня я не могу сказать, что мы имеем дело с социальной катастрофой. Разумеется, все переживают и живут тем, что случилось», - рассказал Зайцев.