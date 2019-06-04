Лидер энергопрофсоюза Нарвы: если решения не найдут, мы приедем в Таллинн и заберем работу у столичных жителей

По словам руководителя энергопрофсоюза Нарвы Андрея Зайцева, необходимо решение для вынужденных отпусков и сокращений в Eesti Energia, иначе регион потеряет специалистов. Если профсоюз и работники не выскажутся, очевидно, что начнутся пикеты и демонстрации.
Концерн Eesti Energia сообщил, что отправит в вынужденный отпуск 1300 работников. В качестве причин предприятие называет сокращение производства электроэнергии из-за высокой квоты на выбросы углекислого газа и конкуренция с российской электроэнергией. Работников электростанции отправили в вынужденный отпуск уже в апреле. Помимо этого, с начала нынешнего года было сокращено 400 человек.
Руководитель энергопрофсоюза Андрей Зайцев заявил, что работники должны сами решить, согласны ли они вынужденно идти в отпуск или хотят сокращения. «Часть людей всё же надеется, что ситуация изменится. Как я понял Хандо Суттера, решение будет принято где-то в сентябре», - рассказал он.
Вчера Зайцев встретился с премьер-министром Юри Ратасом, министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, а также с министром здравоохранения Танелем Кийком. «Все понимают, что проблема действительно существует и для нее необходимо найти решение как можно быстрее. Кроме этого, очевидно, что если кто-то начнет помогать нам с электрообеспечением, например Финляндия, то это глупо. Нам не нужна помощь, мы должны сами обеспечить себя электричеством», - заключил лидер энергопрофсоюзов на встрече с властями.
В ходе нее обсуждались и различные варианты решения проблемы, которые предполагают дополнительный анализ и подготовку. «Был разговор и об использовании резервной мощности, но я объяснил, что на электростанции ничего не происходит в одно мгновение. Для того, чтобы в системе появилось электричество, надо несколько дней – котлы должны быть горячими. Я сделал предложение внимательно изучить вариант Польши, которая защищает свой рынок энергии и обеспечивает себя энергией сама», - рассказал Зайцев.
О том, будет ли забастовка, глава энергопрофсоюза говорить отказался. «Что сегодня забастовка может значить для электростанции? Так и так всё стоит. Митинги, пикеты, демонстрации в Таллинне возможны. В том случае, если нас не захотят услышать», - заявил Зайцев. Он подчеркнул, что решение необходимо как можно скорее, иначе мы будем терять специалистов. «Тогда мы приедем в Таллинн и заберем работу у жителей столицы. Они будут вынуждены уехать на заработки в другое место, например в Финляндию», - сказал он.
На вопрос, можно ли назвать нынешнее положение в Ида-Вирумаа социальной катастрофой, Зайцев ответил, что сейчас нет. Он добавил, что в регионе ситуация не настолько хороша, как в Ляэне-Вирумаа или Харьюмаа. «Сегодня я не могу сказать, что мы имеем дело с социальной катастрофой. Разумеется, все переживают и живут тем, что случилось», - рассказал Зайцев.
Согласно закону, вынужденный отпуск может длиться до 90 дней на протяжении года, которые работодатель может планировать разом или по дням. Вынужденный отпуск сопровождается уменьшением заработной платы. Урезание зарплаты зависит от снижения нагрузки, однако она не должна быть меньше минимальной ставки. Планируя точный график вынужденного отпуска предприятие Eesti Energia исходит из положения на рынке труда, а в случае, если ситуация улучшится, вынужденный отпуск отменяется.
В начале этого года численность работников подразделений Eesti Energia по добыче сланца и производству энергии из сланца сократилась почти на 400 человек.