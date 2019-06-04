Домашний тиран может быть осужден и без показаний жертвы

И хотя потерпевшая изменила свои показания, а Таави своей вины не признал, важными доказательствами стали записи звонков соседей на номер тревоги, показания полицейских и других родственников, протоколы доставки Таави на вытрезвление и осмотра потерпевшей.

Вейко, против которого выступили дочери жертвы

Вейко М. (48) провел в 2017 году жестокое лето. С Ивановой ночи до конца августа он трижды нападал на своих родственников. Суд смог установить, что во время празднования Ивановой ночи, которую отмечали у друзей, Вейко уединился с женой, после чего у женщины появились синяки. А в конце августа в ход пошли кулаки.

Тогда Вейко минимум дважды удалил свою жертву кулаком в лицо. После этого она упала и стала закрывать лицо руками, а Вейко бил ее ногой в спину. Удары по лицу в суде смогли установить и после одного октябрьского вечера.

В полицию за жестоко избиваемую женщину обратились ее дочери. Они давно вместе с ее коллегами беспокоились за мать. То, что она тяжело двигается, у нее что-то болит, видны следы на запястьях, от уха к подбородку спускается синяк, а синяки под глазами скрыты косметикой, не осталось незамеченным на работе. Чтобы скрыть особенно жестокое избиение потерпевшая сказала на работе, что попала в аварию и берет отпуск.

Когда в итоге на место прибыла полиция, жертва была заметно избита. Повреждения сфотографировали, но показаний потерпевшая не дала. Говорить она осмелилась во время предварительного следствия, но в суде снова отказалась от своих слов. В такой ситуации суд может учитывать сказанное во время предварительного следствия, но при вынесении приговора нельзя опираться только на это.

Показания четверых коллег потерпевшей, видевших повреждения, были крайне важны. Кроме того, суду предоставили видеозапись, на которой она рассказывает коллегам о происходящем. В то же время, одному родственнику она сказала, что и сама виновата в побоях, поскольку она же знает, что с Вейко нужно общаться осторожнее.

В суде Вейко признался в насилии, но его и версия жены расходились. Сходились они только в одном – в алкоголе. Если, по словам Вейко, после излишнего употребления алкоголя жена становилась истеричной, и ее нужно было успокаивать, поскольку он боялся, то жена совершит самоубийство, то жена говорила, что после употребления алкоголя неожиданно жестоким становился Вейко.

За преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и неоднократное причинение телесных повреждений в близких отношениях Вейко признали виновным. Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

Прокурор: слухи о том, что без сотрудничества с жертвой вести расследование невозможно, распространяют сами обвиняемые

По словам старшего прокурора Андры Силла, жертва домашнего насилия согласна скорее говорить в полиции, но не в зале суда, где нужно встретиться с насильником лицом к лицу. ФОТО: Tairo Lutter

Для доказательства вины домашнего тирана у следственных органов кроме показаний жертвы есть еще много других возможностей для сбора доказательств, сказала старший прокурор, ведущая дела о преступлениях, связанных с насилием в близких отношениях, Андра Сильд.

- Насколько это распространено, что за жертву в полицию обращается кто-то третий?

- Это происходит реже, чем обращения самих потерпевших. Еще реже обращаются случайные прохожие, которые могли бы позвонить в полицию, услышав указывающие на насилие крики. Скорее обращаются живущие отдельно родственники, которым потерпевшая рассказала о насилии, длящемся долгое время. Люди невероятно внимательны, но было бы лучше, чем бы они чаще сообщали о том, что заметили. Лучше сообщить на всякий случай, чем на всякий случай промолчать.

- Как ведет себя типичная жертва, если кто-то третий обратится за нее в полицию?

- Мне кажется, что поскольку в последние годы о насилии в близких отношениях стали больше говорить, то большая часть потерпевших начала активнее сотрудничать с полицией. Это важный результат: люди поняли, что такая жизнь ненормальна.

Некоторые дают показания, хотя делают это явно не с большим удовольствием. Особенно в случаях долгосрочного насилия в семьях. Они уже сломлены эмоционально и душевно, находятся в определенной зависимости – например, материальной – от насильника.

Скорее соглашаются говорить с полицией, но в суде нужно встретиться лицом к лицу с насильником, и этого часто делать не хотят. Понятно, что там сложно стоять. Поэтому такие дела часто решаются в порядке укороченного производства, чтобы потерпевшей не пришлось выступать в суде.

Однако есть и жертвы, которые все отрицают. В таких случаях доказывать насилие очень сложно, особенно если передавший в полицию информацию человек не видел ни самого насилия, ни повреждений, а просто услышал это от потерпевшей.

- Как долго пытаются разговорить жертву, если она не хочет давать показания и все отрицает?

- Это не может происходить в навязчивой форме. Жертве нужно дать время: несколько раз ее вызвать, дать понять, что у нее есть право обратиться за помощью жертвам, даже если сначала она говорит, что ей это не нужно. Большим достижением является уже то, если следователю удастся передать потерпевшей контакты помощи жертвам или получить от потерпевшей разрешение передать ее контакты специалистам помощи жертвам.

На потерпевшую в хорошем смысле слова пытаются повлиять: объясняют, что такие вещи ненормальны, что она не должна терпеть насилие. Тогда может получиться, что потерпевшая будет готова говорить о происходящем.

Показания потерпевшей являются прямым доказательством для следствия. Очень хорошо, если к этому мы получим, например, показания свидетелей, выдержки о повреждениях и вызовах полиции, записи с видеокамер. Если же потерпевшая вообще не говорит, и нет возможности собрать иные косвенные доказательства, то очень сложно и доказать насилие.

- Какие косвенные доказательства оказываются достаточно вескими, чтобы тирана было возможно признать виновным?

- Если потерпевшая объяснила прибывшему на место патрулю, что случилось, то можно, например, использовать показания работников полиции и скорой помощи, записи звонка, показания соседей, друзей или членов семьи – показания тех, кто что-то слышал или видел, например, повреждения. Совершенно безнадежной такая ситуация не является.

Если потерпевшая сначала дала показания, а в суде от них отказалась, то есть право требовать у суда их оглашения. Есть ошибочное мнение, что если потерпевшая показаний не дала, то у следствия вообще нет перспектив. Это скорее надежда обвиняемых, поэтому потерпевших заставляют отказаться от дачи показаний. Но есть и другие способы сбора доказательств.

Сложно доказать случаи многолетней давности, если потерпевшая не обращалась ни в полицию, ни в скорую помощь, возникает ситуация – слово на слово. Тогда неустранимые сомнения нужно трактовать в пользу подозреваемого.

- Задействуют ли и насколько в расследовании насилия в близких отношениях детей?

- Если есть хоть малейшая возможность, то детей в уголовных делах, связанных с его родителями, не задействуют. Особенно, если они маленькие – младше 10 лет. С подростками проще: у них большая способность на принятие решений, понимания последствий и права не давать показания в отношении близких им людей. Дети и так являются жертвами, поэтому нужно очень основательно подумать, нужно ли еще больше травмировать ребенка в конфликте между родителями, поскольку это неизбежно наносит травму психике.

- Жертвы же боятся своих насильников. Как полиция может вдохновить их на сотрудничество?

- Если есть угроза, что после дачи показаний насилие продолжится, то можно применить запрет на приближение. У потерпевшей всегда спрашивают, хочет ли она этого. Фиксируется, как близко подозреваемый может приближаться к потерпевшей. Если опасность очень высокая, то на время следствия ходатайствуют об аресте подозреваемого.

Если у подозреваемого с запретом на приближения и потерпевшей есть общие дети, то передачу ребенка можно организовать при помощи социального работника или защиты детей, если не установлено, что он может быть опасен и для него.

- Что мотивирует обвиняемого соглашаться на договор, если потерпевшая не дает показаний?

- Обвиняемый на протяжении всего следствия может отрицать насилие или признавать его лишь частично, поскольку ему сложно принять рассказанное потерпевшей в полном объеме. Об этом стыдно говорить, поэтому они соглашаются на договор. Особенно те, кто попался впервые или, раньше пойдя на производство в ускоренном порядке, хотят с этим как можно быстрее покончить.