Министр Рейнсалу: Эстония и союзники должны помешать деятельности России на Украине

Министры обсудили последнее решение властей России выдавать жителям Украины российское гражданство в упрощенном порядке. Министр Рейнсалу заявил, что данные шаги – прямая атака суверенности Украины и Европейский союз не должен закрывать на это глаза. «Мы и наши союзники должны предпринять новые шаги, чтобы препятствовать деятельности России на Украине», – сказал Рейнсалу.