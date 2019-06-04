Вт, 4.06.2019
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Министр Рейнсалу: Эстония и союзники должны помешать деятельности России на Украине

Урмас Рейнсалу

ФОТО: Sander Ilvest

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу вчера встретился со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. Темами обсуждения стали двусторонние отношения наших стран, а также деятельность России на Украине.

Министры обсудили последнее решение властей России выдавать жителям Украины российское гражданство в упрощенном порядке.  Министр Рейнсалу заявил, что данные шаги – прямая атака суверенности Украины и Европейский союз не должен закрывать на это глаза. «Мы и наши союзники должны предпринять новые шаги, чтобы препятствовать деятельности России на Украине», – сказал Рейнсалу.

Также министры заключили, что отношения Эстонии и Латвии очень хорошие и тесные. Рейнсалу отметил, что с нашими южными соседями Эстония разделяет взгляды по вопросам как внешней, так и оборонной политики.

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