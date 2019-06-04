Убытки столичного Горхолла в 2018 году составили почти 97 000 евро

Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу с 1 июня 2009 года, а 1 января 2010 года закрылся и находившийся в стенах здания концертный зал.

По состоянию на конец 2018 года у Горхолла было 7 арендаторов, которые выплатили предприятию 33 960 евро. При этом с крупнейшим до сих пор арендатором – фирмой Lindaliini – договор об аренде был прекращен 1 января 2018 года.