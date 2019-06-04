Видео: как Март Хельме попался на лжи в Рийгикогу

На заседании реформист Юри Яансон задал вопрос Марту Хельме: «Вы сказали, что попытка обвинения в отношении Марти Куузика провалилась. Вы утверждаете как факт, что уголовное дело прекращено? И если это так, то каков результат?».

Хельме на это заявил, что против Марти Куузика, пробывшего в кресле министра внешней торговли и инфотехнологий 29 часов, не было возбуждено уголовное дело. «Даже не было предъявлено подозрение - о каком уголовном деле мы говорим! Здесь нет дела, так что не о чем и говорить», – ответил Хельме.

Несколькими минутами позже реформист Ханно Певкур заявил, что Хельме попался на лжи.

Ханно Певкур: Господин Хельме! Вы опять соврали. Вы сказали, что никакого уголовного дела нет. 29 апреля Департамент полиции и погранохраны начал производство под руководством прокуратуры. 29 апреля. Вы сказали, что уголовного дела нет. Опять врете.