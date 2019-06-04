LHV покупает портфель жилищных кредитов Danske

Получивший от Финансовой инспекции запрет на работу в Эстонии Danske Eesti продает свой кредитный портфель частных лиц банку LHV. В результате крупной сделки, местному банку будет принадлежать десятая часть рынка жилищных кредитов Эстонии, пишет Postimees.
Банки LHV и Danske договорились, что LHV купит у Danske Bank Eesti кредитный портфель частных лиц на общую сумму около 470 миллионов евро. Сделка будет доведена до конца осенью этого года, тогда будет определены и окончательный объем и цена.
«Речь, безусловно, идет о крупной сделке, которая должна войти в первую десятку в истории Эстонии, а в финансовом секторе, несомненно, в первую пятерку»,- сказал руководитель LHV Grupp Мадис Тоомсалу. Для банка с почти миллиардным кредитным портфелем, таким образом, речь идет о крайне объемной сделке, которая, как заверил его руководитель, помимо бизнес-сегмента увеличит и количество частных клиентов банка.
LHV вышел на рынок жилищных кредитов совсем недавно – всего три года назад, и без особого энтузиазма. По словам Тоомсалу, причина заключалась в нехватке сбережений: «Жилищные кредиты требуют больших сбережений, а у нас их просто не было. За три года постепенно внедрились, и на данный момент десять процентов новых жилищных кредитов выдает LHV, и их доля продолжает расти».
Нужно задействовать собственный капитал
После совершения сделки LHV будет принадлежать десятая часть рынка жилищных кредитов, но сбережения нужно быстро увеличивать. А именно, для жилищных кредитов такого объема нужны сбережения почти в полмиллиарда евро, половина из которых у банка уже есть.
Swedbank: продажа кредитного портфеля Danske увеличит конкуренцию
Руководитель банкинга частных лиц Swedbank Кайе Метсла не комментирует интерес банка в покупке кредитного портфеля частных лиц Danske, но, по ее словам, эта покупка увеличит конкуренцию на рынке.
«Рыночная доля Swedbank в финансировании составляет больше 45 процентов. Данная сделка, конечно, увеличит конкуренцию на кредитном рынке, что можно только приветствовать. Иное, что связано с конкурентом, и детали конкретной сделки мы не комментируем», - сказала она BNS.
Метсла также не уточнила, делал ли Swedbank свое предложение о покупке кредитного портфеля частных лиц Danske, или по какой причине он этого не сделал. В 2015 году Swedbank купил у Danske бизнесы розничного банкинга в Латвии и Литве.
«Мы задействуем дополнительные сбережения с эстонского рынка, но поскольку сделка будет совершена уже в ноябре, то потребуется помощь и других рынков. Поэтому через платформу мы задействуем сбережения и с рынка Германии. Это временно, чтобы совершить сделку. В будущем году мы планируем эмитировать залоговые расписки, что сделает финансирование более выгодным для нас, а бизнес-план начнет работать лучше»,- объяснил Тоомсалу.
Через платформы сбережения привлекали и другие эстонские банки. Это означает, что банк выставление предложение, и инвесторы могут вносить свои склады.
«Идея заключается в том, что для перемещения сотен миллионов евро в летние месяцы необходим крупный рынок, а Германия имеет крупнейший рынок сбережений. О сделке сообщили только сейчас, но мы уже задействовали немного сбережений через этот канал», - сказал руководитель LHV Grupp.
Кроме сбережений LHV должен задействовать и собственный капитал: «Это мы делаем через три инструмента и собираем вместе почти 50 миллионов евро. Два задействования производим в июне, один открыт и для розничных клиентов, второй – направленный и требует только институциональных инвесторов, осенью проведем и эмиссию акции».
В этом году покупка принесет только расходы, но уже в будущем году прибыль от сделки достигнет 1,7 миллиона евро. В 2021 году добавленная прибыль от портфеля должна составить четыре миллиона евро в год, поскольку у этом году все связанные со сделкой разовые расходы будет произведены, а предназначенные для проведения сделки краткосрочные дорогие сбережения будут заменены более дешевыми залоговыми расписками.
«Расходы появляются при задействовании сбережений и перестановке залогов, плюс нотариальные сборы и государственные пошлины. И если мы покупаем портфель, то мы должны сразу сделать и скидки для кредитов. В следующем году уже появятся доходы, но в качестве расходов останутся те самые сбережения по высокой цене», - сказал Тоомсалу.
«С 2021 года мы надеемся начать зарабатывать на сделке по четыре миллиона в год. Это лишь бизнес-план проекта, мы не учитывали тех бывших клиентов Danske, которые могут прийти в LHV, чтобы пользоваться и другими услугами», - добавил он.
Сделка с хорошей скидкой
Скидка, при которой покупается портфель, составляет 39 миллионов евро. Поскольку продажа происходит в определенном смысле в принудительном порядке, - Финансовая инспекция приказала Danske к концу года покинуть Эстонию - а сделавший другое предложение Coop Pank сообщил, что он уступил LHV, возникает вопрос, не слишком ли мала льготная цена?
Предложение делал и принадлежащий товариществам потребителей Coop
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринг сказал, что и они были заинтересованы с кредитном портфеле Danske и еще в феврале сделали индикативное предложение, но предварительные переговоры далеко не продвинулись, поскольку предложение LHV было более выгодным для Danske.
Ринк объяснил, что у LHV сейчас более низкие расходы, связанные с финансированием, чем у Coop Pank: «Мы можем делать предложения, учитывая то, ресурсы с какой ценой у нас есть. У LHV больше требований и сбережений, расходы по которым для банка составляют ноль процентов, благодаря чему они могут выкупать кредитный портфель по более агрессивной цене, это является определяющим». По его словам, это значимая сделка для эстонского банкинга, которая вновь подтверждает тенденцию последних лет – банки, основанные на местном капитале, забирают рынок у зарубежных банков.
«У нас есть свои цели, мы хотим для акционеров производительности в определенных цифрах. Их мы получим от скидок. Наши расходы на финансирование и капитал, предположительно, ниже, чем у Coop. Отсюда и возникает эта разница. Но мы не можем сказать, какое предложение они сделали», - сказал руководитель LHV Grupp.
На вопрос, почему LHV не купил и кредитный портфель коммерческих клиентов, или выставлен ли он на продажу, Тоомсалу ответил, что как представитель биржевого предприятия он ответить не может. Чисто с позиции логики банкинга Danske вообще не обязан его продавать.
А именно, клиенты из числа предпринимателей часто требуют изменений, но поскольку после закрытия Danske их больше не делает, коммерческие клиенты, которые хотят что-то изменить в договоре, должны так и так обращаться куда-то еще для рефинансирования кредита. Таким образом, портфель исчезнет сам собой, и его нет смысла продавать другим банкам со скидкой.