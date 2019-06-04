LHV покупает портфель жилищных кредитов Danske

Банки LHV и Danske договорились, что LHV купит у Danske Bank Eesti кредитный портфель частных лиц на общую сумму около 470 миллионов евро. Сделка будет доведена до конца осенью этого года, тогда будет определены и окончательный объем и цена.

«Речь, безусловно, идет о крупной сделке, которая должна войти в первую десятку в истории Эстонии, а в финансовом секторе, несомненно, в первую пятерку»,- сказал руководитель LHV Grupp Мадис Тоомсалу. Для банка с почти миллиардным кредитным портфелем, таким образом, речь идет о крайне объемной сделке, которая, как заверил его руководитель, помимо бизнес-сегмента увеличит и количество частных клиентов банка.

LHV увеличивает долю рынка. ФОТО: Pm

LHV вышел на рынок жилищных кредитов совсем недавно – всего три года назад, и без особого энтузиазма. По словам Тоомсалу, причина заключалась в нехватке сбережений: «Жилищные кредиты требуют больших сбережений, а у нас их просто не было. За три года постепенно внедрились, и на данный момент десять процентов новых жилищных кредитов выдает LHV, и их доля продолжает расти».

Нужно задействовать собственный капитал

После совершения сделки LHV будет принадлежать десятая часть рынка жилищных кредитов, но сбережения нужно быстро увеличивать. А именно, для жилищных кредитов такого объема нужны сбережения почти в полмиллиарда евро, половина из которых у банка уже есть.

Swedbank: продажа кредитного портфеля Danske увеличит конкуренцию Кайе Метсла. ФОТО: Swedbank. Руководитель банкинга частных лиц Swedbank Кайе Метсла не комментирует интерес банка в покупке кредитного портфеля частных лиц Danske, но, по ее словам, эта покупка увеличит конкуренцию на рынке. «Рыночная доля Swedbank в финансировании составляет больше 45 процентов. Данная сделка, конечно, увеличит конкуренцию на кредитном рынке, что можно только приветствовать. Иное, что связано с конкурентом, и детали конкретной сделки мы не комментируем», - сказала она BNS. Метсла также не уточнила, делал ли Swedbank свое предложение о покупке кредитного портфеля частных лиц Danske, или по какой причине он этого не сделал. В 2015 году Swedbank купил у Danske бизнесы розничного банкинга в Латвии и Литве.

«Мы задействуем дополнительные сбережения с эстонского рынка, но поскольку сделка будет совершена уже в ноябре, то потребуется помощь и других рынков. Поэтому через платформу мы задействуем сбережения и с рынка Германии. Это временно, чтобы совершить сделку. В будущем году мы планируем эмитировать залоговые расписки, что сделает финансирование более выгодным для нас, а бизнес-план начнет работать лучше»,- объяснил Тоомсалу.

Через платформы сбережения привлекали и другие эстонские банки. Это означает, что банк выставление предложение, и инвесторы могут вносить свои склады.