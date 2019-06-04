Решение для велосипедистов: министр хочет купить четыре новых поезда

"Экологичность движения поездов и сокращение времени на дорогу постоянно привлекают все больше людей к ежедневному передвижению на поездах. Покупка новых поездов позволит добавить экспресс-отправления на тартуском, нарвском и вильяндиском направлениях. Одновремнено улучшились бы возможности эксплуатации более медленных обычных поездов", - передала слова Ааса пресс-служба министерства.

План состоит в приобретении гибридных поездов, чьи затраты на энергию и обслуживание ниже, чем у нынешних дизельных поездов.

"Мы хотим, чтобы при закупке новых поездов Elron обратил внимание на то, чтобы, вдобавок к большему количеству сидячих мест, в вагонах было и пространство для родителей с колясками, а также, чтобы поездами было удобно пользоваться людям с ограниченными возможностями и чтобы у велосипедистов было больше места для хранения велосипедов", – отметил Аас.

Новые поезда, помимо того что они выгоднее в экономическом плане, будут удобнее, экологичнее и тише. В них будет больше мест для велосипедов.