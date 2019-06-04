Вт, 4.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман

Изнасилования не было, а было ли насилие?

Neymar 4. mail 2019, kui Pariisi Saint-Germain kohtus Olympique Gymnaste Club de Nice'iga

ФОТО: LIONEL BONAVENTURE / AFP/Scanpix

История с изнасилованием Неймаром девушки в парижском отеле получила новый, неожиданный, поворот, сообщает sports.ru.

По информации, юридическое бюро «Фернандес и Абреу» отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней, и расторгло контракт.

Утверждается, что в беседе с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: «сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее».

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление от ее имени относительно изнасилования.

Представитель «Фернандеса и Абреу» заявил, что, судя по ее показаниям, девушка является жертвой нападения, а не изнасилования, а это другая статья УК и другое наказание. За дачу ложных показаний ей также может грозить наказание.

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