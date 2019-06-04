Изнасилования не было, а было ли насилие?

По информации, юридическое бюро «Фернандес и Абреу» отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней, и расторгло контракт.

Утверждается, что в беседе с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: «сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее».

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление от ее имени относительно изнасилования.