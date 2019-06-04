Фото: реновированная квартира в реновированном доме в центре Таллинна

В квартире в апреле 2019 года закончен капитальный ремонт. После ремонта в квартире никто не жил.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, прихожей с вместительным шкафом-купе, двух спален, из одной есть выход на балкон, туалета и ванной комнаты. Отапливаемая площадь квартиры - 64,1 м2, площадь балкона - 3 м2.

Накухне установлена высококачественная бытовая техника фирмы Bosch - духовка, плита, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка Elica, смеситель Franke и гранитная раковина. Также в кухонную мебель встроена стиральная машина Whirlpoolilt.

ФОТО: KV.EE

Большая часть мебели изготовлена по индивидуальному заказу, в том числе очень большой стенной шкаф, мебель в спальне и в санузле.

Дом отремонтирован в 2018 году с помощью пособия от Kredex: утеплен фасад, реновирована крыша, заменены на трехслойные пакеты все окна в доме, установлена система отопления включая радиаторы. Также в каждой квартире установлена принудительная вентиляция с рекуперацией тепла.

ФОТО: KV.EE

Парковка для жителей дома организована в закрытом дворе со шлагбаумом.

Также к квартире относятся две вместительных кладовки, одна из которых находится в подвале дома, а другая - на лестничной площадке рядом с квартирой.

ФОТО: KV.EE