Архитектор призывает к смелости: закрытие Лаагна-теэ - необходимый эксперимент

Решение режиссера Кристофера Нолана снимать свой новый фильм Tenet в том числе и в Таллинне - замечательный вызов для столицы, а чрезвычайной ситуацией, которая сопутствовала бы процессу создания кино, грех не воспользоваться. Когда специалисты в области кино и маркетинга говорят о новой главе в имидже Эстонии и в области кинопроизводства, то, конечно, здесь важно также отметить потенциал, связанный с городским пространством и мобильностью. Помимо анализа проблем и их решений, который готовит Транспортный департамент, можно было бы подумать об исходящих из этого проекта возможностях.

Появившуюся на последней неделе мая новость о возможном закрытии Лаагна-теэ на время съемок фильма нужно рассматривать как прекрасную возможность для эксперимента в городском пространстве. Что будет с городской мобильностью и движением транспорта, если на несколько недель закрыть важную магистраль. Город застынет или выручат велосипеды. Первая неделя относительно предсказуема - пробки и хаос, а что дальше? Город - это не запрограммированная машина, которая всегда ведет себя одинаково. Город реагирует, развивается, меняется как организм, порой крайне быстро. Может ли это стать толчком для большего использования немоторизованного и общественного транспорта? В середине лета даже самые пессимистичные участники дорожного движения не могут поставить велосипед в подвал только лишь из-за плохой погоды.

Можно было бы выяснить, зависит ли благополучие Ласнамяэ от одного транспортного узла, позволяющего добраться до центра города. Как изменятся способы передвижения и можно ли повлиять на то, что произойдет? Каковы действия города в случае экстренного закрытия магистрали? Способен ли Таллинн и в будущем заниматься масштабными проектами? Закрытие Лаагна-теэ могло бы стать уроком, в случае которого первый блин мог бы быть комом. Весь сопутствующий кинопроизводству хаос дал бы горожанам возможность по-новому познать пространство посредством личного опыта.

Время эксперимента известно, это один месяц. Чтобы все сложилось благополучно, необходимо уплотнить отправления общественного транспорта и критическим взглядом посмотреть на возможное сообщение велосипедистов и пешеходов с центром города. Нужно позаботиться о том, чтобы забронировать некоторые улицы для общественного и немоторизованного транспорта. Не оставлять жителей Ласнамяэ с их проблемами наедине - первостепенная задача. Так в ходе эксперимента можно выяснить, могут ли общественный и немоторизованный транспорт заменить личный автомобиль. Если в это время удастся значительно увеличить их долю, в городском пространстве частный транспорт останется за теми, для кого использование автомобиля является неизбежным. Естественно, в этот период нужно было бы постоянно собирать данные об использовании пространства, чтобы потом из этого извлечь какие-то выводы и чему-то научиться.

Решение закрыть Лаагна-теэ стало бы радикальным сложным, очень смелым и амбициозным - но это все то, чего заслуживает развитие Таллинна. Этот выбор показал бы, что город открыт к сотрудничеству, к знаниям и к изменениям. Если прошлый мэр Таави Аас назвал поставленное в настоящий момент на паузу строительство главной улицы Таллинна выдающейся инновацией, то у нынешнего градоначальника Михаила Кылварта есть отличная возможность самому управлять новыми разработками. Так возник бы реальный опыт. И если действительно амбиции Таллинна - быть более зеленым, подвижным и свободным от автомобилей городом, то именно сейчас у него есть крайне удобная возможность попробовать все варианты.