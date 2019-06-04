ФБР. Фото иллюстративное. ФОТО: SCANPIX

Американского предпринимателя Джорджа Нейдера арестовали в США за хранение детской порнографии. Нейдер - ключевой свидетель спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство России в президентские выборы в США, и знакомый главы РФПИ Кирилла Дмитриева, пишет bbcrussian.com.

Связанные с педофилией обвинения Нейдеру предъявляют уже в пятый раз.

Бизнесмена с двойным гражданством США и Ливана задержали в понедельник в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Как сообщили в офисе прокурора восточного округа штата Вирджиния, во вторник он предстанет перед судом.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что фотографии несовершеннолетних, вовлеченных в действия "откровенно сексуального характера" обнаружились в сотовом телефоне Нейдера, когда его досматривали еще в январе 2018 года в вашингтонском аэропорту имени Джона Фостера Даллеса. До понедельника информацию о предъявленных бизнесмену обвинениях прокуратура не раскрывала.

Дело Нейдера расследует специальная группа ФБР. Предпринимателю, если его вину докажут в суде, грозит от 15 до 40 лет тюрьмы. Ему 60 лет, и пять недель назад ему сделали операцию на открытом сердце.

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Почему Нейдер важен?

Уроженца Ливана Нейдера до начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера знали как бизнесмена с обширными связями в Объединенных Арабских Эмиратах.

В США он приехал еще подростком. Нейдер основал и возглавил журнал Middle East Insight - в нем он освещал происходящее на Ближнем Востоке. Статус журналиста позволял ему часто путешествовать и брать интервью у мировых лидеров и ведущих американских политиков.

К 1980-м годам Нейдер уже имел репутацию теневого посредника в переговорах с ближневосточными странами. У него был доступ к высшим должностным лицам в Израиле, Сирии и Иране, а также к лидерам "Хезболлы", писала про него Washington Post. Бизнесмен работал в качестве "фиксера" по Ближнему Востоку в нескольких президентских администрациях в США, а также для правительств других государств. Например, в годы президентства Билла Клинтона Нейдер был неофициальным посланником США в Сирии.

А в 2012 году он помог Ираку заключить сделку по приобретению российского оружия на 4,2 млрд долларов - в тот момент он работал неформальным советником иракского премьера Нури Малики. Нейдер даже ездил с ним в Москву, когда премьер поехал встречаться с Владимиром Путиным и подписывать контракт. Об этом со ссылкой на свои источники писало американское издание Al-Monitor.

Затем предприниматель, уже в качестве эмиссара ОАЭ, несколько раз летал в Москву, лоббируя интересы уже этого государства. Он сопровождал в поездках в Россию наследного принца ОАЭ Мухаммада бен Заида, сообщала New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как информатор Мюллера связан с Трампом?

Впрочем, наибольшую известность в СМИ Нейдеру принесло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, фигурантом которого он стал. С командой Трампа бизнесмена также связывала лоббистская деятельность по продвижению интересов стран Ближнего Востока, и эта тема заинтересовала офис спецпрокурора, искавшего доказательства иностранного вмешательства в выборы - и не только со стороны России.

Нейдер познакомился с бизнесменом, крупным спонсором кампании Трампа и Республиканской партии Эллиоттом Бройди, построил с ним партнерские отношения и помог Бройди получить контракты на 200 млн долларов в ОАЭ для его частной охранной компании. Нейдер сделал все это, чтобы получить доступ к Трампу через Бройди и пролоббировать интересы ОАЭ и Саудовской Аравии в Белом доме и настроить новую администрацию против Ирана и Катара.

Предприниматель-ливанец перевел Бройди 2,5 млн долларов, которые тот раздал конгрессменам, поддерживавшим ужесточение законодательство США в отношении Катара. Летом 2017 года Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Они ввели против эмирата санкции и транспортную блокаду. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводил более осторожную политику по отношению к Катару, что не устраивало Саудовскую Аравию. Нейдер и Бройди добивались увольнения Тиллерсона, писала NYT. В марте 2018 Трамп отправил его в отставку, Госдепартамент возглавил Майк Помпео.

Мюллер в своем докладе раскрыл связи Нейдера с Москвой. В самом документе имя бизнесмена упоминается больше сотни раз, а множество утверждений основываются на его показаниях. Выяснилось, что Нейдер хорошо знаком с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев, если судить по докладу Мюллера, чуть ли не активнее всех пытался выстроить контакты с командой Трампа. Нейдер в январе 2017 года свел его с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. Они встречались на Сейшельских островах и обсуждали российско-американские отношения.

Принс не работал на штаб Трампа, но был близок к Трампу-младшему и зятю президента Джареду Кушнеру. Дмитриев, правда, хотел встретиться именно с ними, а не с Принсом, но большего Нейдер организовать не смог. Встречей с Принсом глава РФПИ в итоге остался недоволен - своему знакомому ливанско-американскому предпринимателю он сказал, что хотел бы говорить с более влиятельными людьми. Сам Принс публично настаивал, что его встреча с Дмитриевым была случайной.

Как расследование Мюллера не нашло сговора, но обнаружило педофила?

В поле зрение офиса спецпрокурора Нейдер попал в январе 2018 года - тогда в вашингтонском аэропорту имени Даллеса его остановили агенты ФБР. Они вручили ему повестку на допрос и забрали на досмотр три "айфона" бизнесмена. Агенты искали информацию о связях Нейдера с Москвой в рамках "русского расследования". Переписку с Дмитриевым они нашли - в итоге, ее материалы легли в основу доклада Мюллера.

Но помимо этого ФБР обнаружило на одном из айфонов 12 откровенных сексуальных видео с мальчиками в возрасте от 2 до 12 лет. На одном из них дети совершают действия сексуального характера с козой. Об этом говорится в судебных документах по делу предпринимателя.

Нейдер пошел на сотрудничество со спецпрокурором и 22 января на допросе рассказал все о своих связях с Москвой и попытках подружить Дмитриева с командой Трампа. Обвинения в хранении детской порнографии ему предъявили в апреле 2018, тогда же выписали и ордер на арест. К тому моменту бизнесмен уже покинул США.

В понедельник Нейдер прилетел в Нью-Йорк, где его и арестовали. Он предстал перед судом Бруклина. Судья Черил Поллак отложила решение о том, отпускать ли предпринимателя под залог. Он остался на ночь в изоляторе. Поллак дала время его адвокатам до вечера вторника подготовить основания для выхода Нейдера из тюрьмы, с учетом его тяжелого состояния здоровья.

Защита предлагает выплатить залог в 3 млн долларов и отправить Нейдера ожидать суда в больницу в Северной Вирджинии. Судья же отметила, что если бы не его недавняя операция на сердце, она бы отправила бизнесмена в Вирджинию дожидаться суда за решеткой. "У него есть все основания убежать", - считает Поллак.

Серийный педофил?

60-летний Нейдер попался на хранении детского порно не первый раз. В 1985 году федеральный суд в Вашингтоне рассматривал аналогичные обвинения в хранении детской порнографии, предъявленные Нейдеру. Речь шла о журналах из Нидерландов с фотографиями голых мальчиков. Обвинения сняли, поскольку обыск в доме предпринимателя, в ходе которого и обнаружились журналы, прошел с нарушениями. Суд постановил, что ордер на него был недействительным.

В 1988 году Нейдер дважды получал по почте материалы с детской порнографией. Материалы нашли у него дома в туалете. Обвинений тогда ему не предъявили. В 1991 году суд штата Вирджиния приговорил Нейдера к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 2 тыс долларов также за хранение детской порнографии. А в 2002 году он получил год тюрьмы в Чехии за попытки склонить несовершеннолетних к сексу - всего в деле было 10 эпизодов.