Фото: закрытие улицы Йыэ в Таллинне привело к пробкам

Несмотря на заблаговременное оповещение, сегодня в утренние часы пик большинство водителей следовало привычным маршрутом, что и создало заторы на круговой развязке площади Виру. В то же время недогружены были улицы Крейцвальда, Гонсиори и Тартуское шоссе. Таллиннский транспортный департамент рекомендует всем в часы наибольшей нагрузки утром и вечером выбирать объездные маршруты, оставляя больше простора общественному транспорту.