Вт, 4.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Фото: закрытие улицы Йыэ в Таллинне привело к пробкам
МуПо будет регулировать движение в вечерний час пик

Закрытие улицы Йыэ в Таллинне вызвало заторы, для смягчения которых были изменены светофорные циклы. А на вечерние часы пик на площадь Виру будут высылаться регулировщики.

Несмотря на заблаговременное оповещение, сегодня в утренние часы пик большинство водителей следовало привычным маршрутом, что и создало заторы на круговой развязке площади Виру. В то же время недогружены были улицы Крейцвальда, Гонсиори и Тартуское шоссе. Таллиннский транспортный департамент рекомендует всем в часы наибольшей нагрузки утром и вечером выбирать объездные маршруты, оставляя больше простора общественному транспорту.

Практика свидетельствует, что заторы возникают в первые три для после реорганизации схемы движения.  Потом обстановка нормализуется. Это касается и соблюдения графиков общественным транспортом

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