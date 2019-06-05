Каждый из нас талантлив. Нужно всего лишь действовать

Одним прекрасным летним днем я осознала, что самое лучшее решение – это действовать. Пробовать что-то новое лучше, чем стоять на месте, так и выяснится, что нравится тебе больше всего. В этот же день решила пойти учиться в Таллиннский университет на аудовизуальную медиа, мне показалось, что как раз это и должно мне понравиться. Тем же самым днем я приняла еще одно решение: пообещала себе, когда поступлю, создам что-такое, что станет для меня важным и значимым. Если уж делать, то от всего сердца.

На аудиовизальную медию я все же не прошла, зато поступила на кросс-медиа. В начале я не совсем понимала, что это такое, однако знала, что имею дело с достаточно популярным в наше время подходом, который дает возможность практиковать себя в роли продюссера, а также дает возможность создавать авторские работы.

Кросс-медиа воодушевила меня, дала практические навыки и свободу заниматься выбранными мною темами и разными видами медиа. Деньги тоже играют немаловажную роль, это естественная часть создания проекта – продюссеру и художнику будет полезным знать, как составить бизнес-план и найти решение для осуществления своих проектов.

У меня была возможность попробовать разные вещи, которые я до этого никогда не делала. Это оказалось очень увлекательным, вдруг начинаешь открывать в себе разные умения и способности, о которых раньше даже и не думал, а также то, что большинству вещей в жизни можно научиться. Кому бы не хотелось научиться умению претворять свои мечты в реальность?

При поступлении у меня было пару желаний. Мне хотелось посотрудничать с разными людьми, организовать выставку и музыкальное мероприятие, нарисовать серию цифровых картин, создать инсталляцию комнаты и написать роман. По просшествию трех лет я поняла, что помимо уже исполнившихся проектов, есть еще столько же тех, которые нужно осуществить.

Самый лучший подарок, который мне преподнесла кросс-медиа и есть знание - можно реализовать любые творческие проекты, которые пожелаешь. Каждый человек талантлив. Мы не должны выбирать между разными вещами, мы можем получить все.