Обществу нужна образованная молодежь!

В Эстонии господствует ощутимая нехватка рабочей силы, рынку рабочей силы нужны мы все. Более того, общество ждет, что выходя из университета мы посвящали бы себя максимально эстонскому обществу.

Однако какая же роль университета в 21 веке? Это просто место для прекрасного времяпрепровождения, где можно встретить друзей или что-то большее? Или же это место, где создается наука, идеи претворяются в жизнь, где можно бесконечно черпать новые знания или генерировать сценарий будущего? Каждый найдет свое.

Университет должен дать знание мыслить критично, занять себя в важной отрасли, готовность справиться в постоянно развивающейся глобальной инфосреде.

Знания, приобретенные в университете решительно определяют твой выбор и шансы в жизни. Каждое принятое решение создает единое целое, чтобы выйдя из университета была возможность ощущать себя полноценным гражданином, представляющим жизнь в обществе.

Университетские годы чаще всего не повторяются, поэтому стоит получить все сполна. Используйте все, что изначально может показаться скучным и отнимающим время. Можете организовать студенческую жизнь, сделать ее для себя и других запоминающейся, сделать вклад в благополучие всех студентов. Студент может также быть организатором учебного процесса, иначе говоря модификатором, партнером университету, улучшать и повышать качество образования.

Конечно обучение в университете на родине - это отличная возможность делать науку, участвовать в ее создании. Чем больше мы учим, развиваемся, исследуем, тем умнее, достойней для жизни и лучше общество мы создаем вокруг себя.

У студентов есть возможность два раза в год ходатайствовать пособие для осуществления своих научных проектов. Это того стоит, новые знания и умения таким образом обеспечены. Есть возможость организовать мероприятие или проект с научным содержанием, а также попросить пособие для своей дипломной работы – что могло бы быть лучше? Может было бы интересно бросить вызов своим научным открытиям на одной из конференций за счет средств фонда? Есть также возможность подать ходатайство студенческого проекта, чтобы претворить в жизнь интересные идеи.

Поэтому создавай науку, осваивай навыки, развивай специальности, обращай внимание на актуальные социальные темы, сохраняй традиции, которые было бы важно передать другим студентам, пропагандируй научный стиль жизни, цени окружающее общество.