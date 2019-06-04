Нейвельт: по уровню жизни Эстония входит в мировую элиту

На прошлой неделе Департамент статистики сообщил, что средняя зарплата в первом квартале составила в Эстонии 1341 евро и, таким образом, выросла на 8% за год, что является очень быстрым ростом по оценке предпринимателя Индрека Нейвельта, которую он озвучил в интервью Vikerraadio, пишет ERR.
"Мы движемся очень большими шагами в сторону зарплат богатых стран, и я уверен, что все, кто в последние годы путешествовал, заметили, что Эстония уже не дешевая страна и наши доходы уже находятся на очень хорошем уровне", - сказал Нейвельт, добавив, что зарплаты не должны все время расти на 7-8% в год, поскольку наша конкурентоспособность за ними не поспевает.
В то же время, по мнению Нейвельта, живя в Эстонии, нужно учитывать другие ценности. "Наших гостей удивляет наш чистый воздух, а также, к примеру, то, что в получасе езды на автомобиле от Таллинна можно оказаться в густом лесу", - отметил Нейвельт, по мнению которого, тишина, чистый воздух и чистая вода в наши дни - очень большая роскошь, которую мы не умеем ценить по достоинству.
"Наш высокий уровень жизни уже заметили, и сюда многие хотят приехать, чтобы жить и работать, так что поверьте мне: наш уровень жизни - на самой мировой вершине", - добавил он.