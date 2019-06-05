От случайного выбора к правильной специальности

Во время учебы в средней школе увидела курсы в учебной академии Таллинского университета. Среди них была и социология, которую в конечном итоге и выбрала, не имея никакого представления об этой дисциплине. Зато так интересней!

Как бы то ни было учеба начала мне нравится. В конечном итоге мне хотелось расширить свое мировоззрение. Уверена, что в любом случае это было бы полезным как для меня самой, так и в дальнейшем при поиске работы.

Уже в университете я осознала, что социология достаточно обширная специальность. Несмотря на то что все учат одно и то же, у студентов достаточно разные интересы.

Это хорошо проявляется в предметах по выбору, где углубленно рассматриваются разные области социологии. Меня очень заинтересовала семейная психология, с нетерпением жду социологию городской жизни и образования.

Чему меня научила социология? Могу назвать несколько вещей, приобретенных в процессе обучения.

Уже на первом семестре нам объяснили, что социолог должен смотреть на общество другим взглядом в отличие от того как мы это делаем каждый день, должен научиться смотреть на общество как на единое целое. Мне это показалось достаточно увлекательным занятием. Смотреть глубже, чем окружающие тебя ежедневно друзья-знакомые значительно сложней, чем кажется. Конечно не стоит забывать что в социальнх науках, таких как социология никогда нельзя дойти до «истинной правды». В то же время это не означает, что к этому не стоит стремиться. В какой-то степени отсутствие «истинной правды» тоже хорошо, по крайней мере у студентов не может быть неправильных ответов. Это как раз и побудило меня занять активную позицию на лекциях – начать высказывать свое мнение.

Преподаватель всегда был терпеливым, выслушивал все мнения и даже пытался поддерживать высказанные идеи. Создалось такое впечатление, что преподаватели социлогии совсем не умеют злиться. То насколько интересные темы для общения находят студенты, хорошо показывает насколько обширной должна быть социология как отрасль, чтобы заставить людей с разным происхождением общаться.