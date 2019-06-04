Эстония вошла в первую десятку во всемирном рейтинге рынков труда

Об этом BNS сообщила пресс-служба аналитической компании, отметив, что по результатам выполненного в 2018 году анализа, в первую тройку входят Гонконг, Новая Зеландия и Сингапур. Из европейских стран Эстония находится на третьем месте рядом с Великобританией и Ирландией.

Результаты ближайших соседей Эстонии: Латвия – 14 место, Швеция – 20, Финляндия – 41 и Литва – 47 место. В конце рейтинга находятся Венесуэла, Боливия и Гондурас. Анализ оценивает рынки труда с точки зрения работодателей, а не работников.

Европейские страны обращают на себя внимание, прежде всего, оценками квалифицированной рабочей силы: в этой категории в первой тройке находятся Ирландия, Норвегия и Великобритания. В первой тройке по затратной эффективности расположились Таиланд, Марокко и Филиппины. По производительности рейтинг возглавляют Гонконг, Израиль и Сингапур, а наиболее благоприятными странами с точки зрения законодательства и уровня бюрократии являются Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

"То, что Эстония оказалась в этом рейтинге настолько высоко, несколько удивляет, поскольку по отдельности ни в одной из категорий наша страна в глаза не бросается", - сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра.

"Нашей сильной стороной является качество рабочей силы – особенно ценят уровень образования жителей Эстонии, их профессиональные навыки и знание иностранных языков. Благодаря небольшому размеру страны, бюрократии в Эстонии меньше, чем в крупных странах", - добавил Калдра.