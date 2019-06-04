Вернуться к учебе во взрослом возрасте? Жительница Эстонии доказала, что это возможно

«Несколько лет я пробыла дома с ребенком, потом работала с клиентами и затем на производстве. Именно там поняла, что производство как процесс меня очень интересует – интересно наблюдать, как из ничего получается что-то», – делится своим опытом теперь уже студентка Теэле.

Мысли пойти учиться появились у нее уже несколько лет назад, но окончательное решение – будь что-будет, а учиться я пойду – приняла она два года назад. С прошлой осени Теэле начала изучать специальность «производство и его организация».

«К этой специальности я пришла благодаря работе. Работала я на производстве на различных позициях: рабочим, немного планировщиком, также занималась внутренними закупками. Изучать организацию производства показалось мне логичным продолжением».

Снова пойти учиться, имея работу и семью, не всегда просто, и Теэле признается, что сначала было трудно. В первый год было много общих предметов, таких как физика и математика, и так как после окончания гимназии прошло много времени, то именно по этим предметам пришлось приложить много усилий.

«А во второе полугодие уже было легче, я привыкла к учебе. Также совмещение учебы с семьей и работой научило меня лучше планировать время. Иногда я сама удивляюсь, куда это время тратилось до этого, потому что и сейчас успеваю все делать», – рассказывает Теэле и добавляет, что учиться уже во взрослом возрасте здорово. Она добавляет, что преподаватели относятся ко взрослым студентам на равных, а не как к только что пришедшим после школьной скамьи.

Очень важна поддержка близких

Теэле счастлива, что у нее есть поддержка близких, и она не помнит, чтобы кто-то негативно высказывался о ее учебе. «Я также советую работодателям поддерживать работников, которые учатся, по нескольким причинам. Во-первых, работник, несомненно, больше мотивирован, если у него есть возможность развиваться в сфере, связанной с работой. Во-вторых, работодателю также выгодно, если в его фирме есть специалист в какой-либо области».

По словам Теэле, очень важно все продумать до принятия решения. «Если вы уверены в своем желании, то его нужно осуществить, потому что свои мечты реализует каждый сам. Учебу не стоит воспринимать как непосильную обязанность. Даже если иногда появляются трудности, они пройдут», – подбадривает она других.

Решение пойти учиться – важный шаг. До того, как его совершить, стоит проконсультироваться со специалистом. С консультантом по карьере Кассы по безработице человек может обсудить планы пойти учиться и проанализировать, какую специальность выбрать. Финансовые трудности поможет преодолеть пособие на участие в уровневом обучении.

Касса по безработице поддерживает изучение тех специальностей и профессий, на которые в будущем будет больший спрос, и где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей квалификацией. Специальности выбраны на основании исследований квалификационного центра Kutsekoda, список этих специальностей пополняется каждый год. В этом году можно выбрать из 100 учебных программ в 35 учебных заведениях, учиться можно как на эстонском, так и на русском языке.