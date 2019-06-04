Совет, как заполнить книжный стеллаж, чтобы хватило места не только книгам

Книжные полки, разумеется, предназначены в основном для хранения книг. Но пустоты, если они, разумеется, есть, можно заполнить красивыми предметами, чтобы придать комнате стиль и цвет, предлагает Apollo.
Будем честны: не каждую книгу стоит хранить годами. Для этого, разбирая время от времени свои книжные полки, от части книг можно гуманно избавиться. Например, отвезти показавшиеся ненужными книги в магазины сети Uuskasutuskeskus, чтобы другие люди могли их прочитать. Так вы освободите место на полках, которое сможете заполнить новыми книгами или предметами декора.
На видео дизайнер Шерри Питерсайк демонстрирует, как красиво разместить книги и предметы дизайна на книжных полках.
А вот конкретные советы от Шерри Питерсайк
- Начните с самых крупных предметов декора, которые станут главными на каждой полке.
- Разместите книги на полки как вертикально, так и горизонтально.
- Ставьте рядом с книгами предметы, которые не позволят книгам наклоняться и падать.
- Расставьте на полках фото в рамках или произведения изобразительного искусства.
- Распределите светлые и темные предметы так, чтобы не создавалось тяжелых зон.
- Чтобы закрыть пустоты, используйте миниатюрные предметы.
- Один и тот же цвет должен повторяться на стеллаже несколько раз и в разных местах.
- Время от времени отступайте на шаг назад, чтобы представить себе полученную картину в полном объеме.