Совет, как заполнить книжный стеллаж, чтобы хватило места не только книгам

Будем честны: не каждую книгу стоит хранить годами. Для этого, разбирая время от времени свои книжные полки, от части книг можно гуманно избавиться. Например, отвезти показавшиеся ненужными книги в магазины сети Uuskasutuskeskus, чтобы другие люди могли их прочитать. Так вы освободите место на полках, которое сможете заполнить новыми книгами или предметами декора.