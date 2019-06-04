Картина дня: аварийное приземление самолета Nordica, ДТП с автобусом, отмена школьных экзаменов

В Таллинне столкнулись автобус и легковушка: 14 пострадавших, один в тяжелом состоянии

В таллиннском районе Нымме произошло ДТП с участием автобуса 33 маршрута и легкового автомобиля. Два человека госпитализированы, один из которых получил тяжкие телесные повреждения. Читать дальше...

В Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку самолет из Киева

Самолет авиакомпании Nordica сел с лопнувшей покрышкой шасси. Спасатели во время посадки поливали самолет пеной. По оценке Спасательного департамента, ситуация была очень серьезной. Никто, к счастью не пострадал. Читать далее...

В основных школах Эстонии могут отменить выпускные экзамены

Министерство образования и науки отправило на согласование в другие министерства проект изменения Закона об основной школе и гимназии, в случае принятия которого начиная со следующего учебного года в основной школе исчезнут выпускные экзамены. Читать далее...

Министр экономики предложит кабинету министров приобрести четыре новых поезда

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас в ближайшие недели предложит кабинету министров приобрести для предприятия Elron четыре новых поезда.Новые поезда, помимо того что они выгоднее в экономическом плане, будут удобнее, экологичнее и тише. В них будет больше мест для велосипедов. Читать далее...

Eesti Energia отправит 1300 работников в вынужденный отпуск

Вдобавок к известному ранее сокращению около 400 человек Eesti Energia отправит нынешним летом в вынужденный отпуск 1300 работников, сохранение рабочих мест которых тоже висит на волоске. Читать далее...

По случаю дня Эстонского флага триколор на башне Длинный Герман подняли в торжественной обстановке

Члены парламента и Общества Эстонского флага во вторник около 7 часов утра подняли государственный триколор на башне Длинный Герман в торжественной обстановке. Читать далее...

Суд над Алексеем Вороновым

Вируский уездный суд признал влиятельного нарвского политика и предпринимателя Алексея Воронова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к четырем годам и 6 месяцам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год. Читать далее...

Масштабная проверка на дорогах Эстонии

В рамках единой акции полицейские по всей Европе обратят на этой неделе еще большее внимание на нетрезвых водителей. Акция проводится по инициативе организации, объединяющих дорожных полицейский Европейских стран TISPOL (European Traffic Police Network). Читать далее...

Эстонию стали поступать предложения от крупных киностудий

После решения известного голливудского режиссера Кристофера Нолана провести часть съемок своего нового блокбастера в Таллинне, в Film Estonia поступило несколько предложений от других крупных киностудий. Читать далее...

Архитектор призывает рискнуть: закрытие Лаагна-теэ - необходимый эксперимент

Появившуюся на последней неделе мая новость о возможном закрытии Лаагна-теэ на время съемок фильма нужно рассматривать как прекрасную возможность для эксперимента в городском пространстве, пишет архитектор Йоханнес Аасмяэ. Читать далее...

Ученые ТТУ: усеченный вариант Рейди-теэ вызовет пробки