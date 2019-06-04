Картина дня: энергетический кризис в Ида-Вирумаа, суд над Вороновым и пробки в Таллинне

Eesti Energia отправит 1300 работников в вынужденный отпуск

Вдобавок к известному ранее сокращению около 400 человек Eesti Energia отправит нынешним летом в вынужденный отпуск 1300 работников, сохранение рабочих мест которых тоже висит на волоске. Читать далее... По словам руководителя энергопрофсоюза Нарвы Андрея Зайцева, необходимо решение для вынужденных отпусков и сокращений в Eesti Energia, иначе регион потеряет специалистов. Если профсоюз и работники не выскажутся, очевидно, что начнутся пикеты и демонстрации. Подробнее читайте здесь.

По случаю дня Эстонского флага триколор на башне Длинный Герман подняли в торжественной обстановке

Члены парламента и Общества Эстонского флага во вторник около 7 часов утра подняли государственный триколор на башне Длинный Герман в торжественной обстановке. Читать далее...

Суд над Алексеем Вороновым

Вируский уездный суд признал влиятельного нарвского политика и предпринимателя Алексея Воронова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к четырем годам и 6 месяцам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год. Читать далее...

Масштабная проверка на дорогах Эстонии

В рамках единой акции полицейские по всей Европе обратят на этой неделе еще большее внимание на нетрезвых водителей. Акция проводится по инициативе организации, объединяющих дорожных полицейский Европейских стран TISPOL (European Traffic Police Network). Читать далее...

Эстонию стали поступать предложения от крупных киностудий

После решения известного голливудского режиссера Кристофера Нолана провести часть съемок своего нового блокбастера в Таллинне, в Film Estonia поступило несколько предложений от других крупных киностудий. Читать далее...

Архитектор призывает рискнуть: закрытие Лаагна-теэ - необходимый эксперимент

Появившуюся на последней неделе мая новость о возможном закрытии Лаагна-теэ на время съемок фильма нужно рассматривать как прекрасную возможность для эксперимента в городском пространстве, пишет архитектор Йоханнес Аасмяэ. Читать далее...

Ученые ТТУ: усеченный вариант Рейди-теэ вызовет пробки

Сравнивая два варианта дорожного решения Рейди-теэ, ученые из Таллиннского технического университета пришли к выводу, что в случае первоначального варианта строительства в загруженные часы суммарное время ожидания на перекрестке уменьшится в два раза. Читать далее...

Закрытие улицы Йыэ в Таллинне привело к пробкам

Закрытие улицы Йыэ в Таллинне вызвало заторы, для смягчения которых были изменены светофорные циклы. А на вечерние часы пик на площадь Виру будут высылаться регулировщики. Читать далее...

Домашний тиран может быть осужден и без показаний жертвы

Если жертва насилия в близких отношениях не может выступить против подсудимого, при доказательстве вины любителя кулачных расправ могут помочь показания других свидетелей и документирование происходящего. Читать далее...

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться высокооплачиваемым?

В ходе исследования, проведенного порталом поиска работы CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что для того, чтобы подняться на вершину списка высокооплачиваемых людей Эстонии, нужно получать брутто-зарплату в размере около 2500 евро. За год граница 10 % самых высоких в Эстонии зарплат выросла на 22 %. Выше всего граница богатства поднялась в Северо-Восточной и Западной Эстонии. Читать далее...

Важная информация для всех пользователей Mobiil-ID

Департамент государственной инфосистемы (RIA) напоминает, что пользователям Mobiil-ID следует обновить программное обеспечение ID-карты DigiDoc4, в противном случае с 5 июня невозможно будет подписывать документы с помощью мобильного телефона. Читать далее...

Видео: как Март Хельме попался на лжи в Рийгикогу

На вчерашнем заседании Рийгикогу попытка выразить вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме провалилась. Отвечая на один из вопросов, министр попался на лжи, когда речь зашла о бывшем министре Марти Куузике, который был вынужден подать в отставку после того, как в СМИ появились утверждения о возможном семейном насилии с его стороны. Читать далее...

«Это концлагерь?»: ярость родителя вынудила школу подать заявление в полицию