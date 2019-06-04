Отмена выпускных экзаменов: основные школы смогут сами выбирать условия окончания обучения

По словам министра Майлис Репс, министерство и группы по интересам единодушны в том, что настало время изменить систему оценивания результатов учебы и отказаться от экзаменов в основной школе. Предложенная в начале завершающегося учебного года идея обрела сильную поддержку в обществе. «Очень многие учащиеся еще до экзаменов в основной школе определились с выбором места дальнейшей учебы. Выпускные экзамены в основной школе дублируются вступительными испытаниями в гимназии, удваивая стрессовое состояние ребенка и создавая для него необоснованно большую нагрузку, – заявила Репс. – Мы готовы предложить новое решение, которое не только уменьшит чрезмерную нагрузку, но и обеспечит более содержательную обратную связь об усвоенных в основной школе знаниях и умениях».

План таков: в дальнейшем сама школа будет решать, получил ли ученик основное образование. «Это правильный и справедливый подход, ведь зрелось учащегося и его готовность к продолжению учебы лучше всего способна оценить именно школа, в которой он проучился девять лет», – пояснила Репс и добавила, что школы продолжат использовать государственную программу обучения, но будут самостоятельно выбирать условия окончания основной школы вместо применения одинаковых выпускных экзаменов. «Например, можно будет ввести исследовательскую работу или проект для оценивания знаний и компетенций ученика в рамках одного предмета и в более широком контексте, для успешной жизни».

При вступлении этого изменения в силу государственная система тестирования станет более гибкой, а соответствующая нагрузка будет распределена равномернее прежнего. В последний год основной школы все дети должны будут пройти тест на знание эстонского языка, причем не одновременно со вступительными испытаниями в гимназии. «Владение государственным языком – главная предпосылка для успешной жизни, поэтому крайне важно оценивать уровень владения эстонским языком в качестве родного или второго языка всех выпускников основной школы», подчеркнула министр Репс.

В дополнение к этому в разные годы учебы в основной школе будут регулярно проводиться тесты по математике, естественным наукам, социальным предметам и иностранным языкам. Получаемая таким образом информация важна как для государства, которое сможет эффективнее проверять качество обучения в школах разных регионов Эстонии, так и для самих школ, которые будут получать обратную связь об уровне подготовленности своих учащихся по сравнению со средними показателями по стране. Более того, данный подход улучшит мониторинг развития учащихся в течение всего периода посещения основной школы.