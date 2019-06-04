ФОТО: В Таллинне столкнулись автобус и легковушка: 14 пострадавших, один в тяжелом состоянии
Сегодня, 4 июня, во второй половине дня в Нымме в Таллинне столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии.
Авария произошла на перекрестке улиц Парги и Пыллу в 16.23. Автобус столкнулся с автомобилем Volvo, cообщил Департамент полиции и погранохраны.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, скорая помощь доставила в тяжелом состоянии в больницу женщину средних лет. Также был госпитализирован еще один пострадавший. Пресс-секретарь добавил, что большинство пострадавших получили легкие травмы и в больничном лечении не нуждаются.
Причины произошедшего устанавливаются. Аварийная группа работает на месте происшествия.
Nõmmel Põllu tn-l liiklusõnnetus liinibussi ja sõiduauto vahel, 8 kannatanut 1 nendest on raskes seisundis.— Politsei (@Politsei) 4 июня 2019 г.
Новость дополняется...