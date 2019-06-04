В Таллинне столкнулись автобус и легковушка: 14 пострадавших, один в тяжелом состоянии

Авария произошла на перекрестке улиц Парги и Пыллу в 16:30. В рейсовый автобус, двигавшийся по главной дороге, врезался выезжавший со второстепенной дороги автомобиль Volvo.

В Volvo, помимо водителя, находились три несовершеннолетних ребенка. Всем им медицинская помощь была оказана на месте.

Находившиеся в автобусе 71-летняя и 65-летняя женщины получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Известно, что 65-летняя пассажирка автобуса получила очень серьезные повреждения.

Всего в автобусе находилось около 30 пассажиров.

На месте происшествия полиция установила, что оба водителя были трезвы и имеют водительские права. Точные причины аварии предстоит установить в ходе производства.

Полицейский Пыхьяской префектуры Сильвер Альяс напомнил, что важно быть очень внимательным при выезде на перекресток, следить за средствами организации движения, снизить скорость и убедиться, что предпринимаемый маневр безопасен.

Один из пассажиров попавшего в аварию автобуса, пожелавший остаться анонимным, сообщил Postimees, что после столкновения несколько человек в передней части автобуса упали, один из них прямо под сиденья.

«Люди вышли из автобуса, у одной пожилой женщины текла из головы кровь. Находящиеся поблизости люди пришли помочь, на место также вызвали скорую помощь», – сказал очевидец. Сам он находился в середине автобуса и не пострадал.

По его словам, он несколько раз становился свидетелем того, как на этом перекрестке не следуют правилам уступить дорогу. По его мнению, именно это и стало причиной сегодняшнего ДТП.