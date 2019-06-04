Ученые, чиновники и предприниматели: технология 5G безопасна

Работник лаборатории электромагнитной совместимости Таллиннского технического университета Лаури Кютт подтвердил, что с точки зрения технологии связи 5G не представляет собой ничего нового и с ней смогут справляться мобильные сети гораздо меньшей мощности.

В диапазоне частот 5G, по его словам, тоже нет ничего революционного: речь идет о диапазоне 4,5G, схожем с LTE.

"Не было найдено обоснованных и повторяющихся сценариев, позволяющих утверждать, что 5G существенно опаснее других технологий связи", - сказал Кютт, отметив, что в случае с мобильной связью эмиссия в миллион раз ниже нормы, установленной как безопасный для здоровья предел.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Елена Томасова отметила, что в отношении 5G на данный момент не сделано никаких долгосрочных и заслуживающих доверия исследований, поскольку сама технология нова.

Зато департамент в прошлом году проверил уровень электромагнитного излучения Wifi и локальных сетей в школах и детских садах и установил, что мощность этого излучения в 10 раз ниже установленных предельных значений

"Ситуация отнюдь не плоха. В обычной жилой среде сила электромагнитного поля как минимум в 1000 раз ниже лимитов, установленных для мобильной связи".

Представитель Ericsson Eesti Урмас Рууто сказал на встрече, что используемую в сети 5G частоту 3,5 GHz в Эстонии эксплуатируют уже с 2006 года. По его словам, тестовые измерения показывают, что уровень интенсивности поля в случае 5G на улице даже слабее, чем в случае 4G.

Обсуждение в Рийигикогу созвали две парламентские комиссии - социальная и по окружающей среде. Были приглашены представители Таллиннского технического университета, Департамента здоровья, телекоммуникационных фирм, министерств и местных самоуправлений.