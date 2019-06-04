Ученые, чиновники и предприниматели: технология 5G безопасна

Эстонские ученые, чиновники сектора здравоохранения и предприниматели в области инфотехнологий заверили на состоявшемся сегодня в Рийгикогу обсуждении, что у них нет никаких оснований утверждать, что технология связи 5G причиняет вред здоровью людей, пишет Postimees.
Работник лаборатории электромагнитной совместимости Таллиннского технического университета Лаури Кютт подтвердил, что с точки зрения технологии связи 5G не представляет собой ничего нового и с ней смогут справляться мобильные сети гораздо меньшей мощности.
В диапазоне частот 5G, по его словам, тоже нет ничего революционного: речь идет о диапазоне 4,5G, схожем с LTE.
"Не было найдено обоснованных и повторяющихся сценариев, позволяющих утверждать, что 5G существенно опаснее других технологий связи", - сказал Кютт, отметив, что в случае с мобильной связью эмиссия в миллион раз ниже нормы, установленной как безопасный для здоровья предел.
Заместитель генерального директора Департамента здоровья Елена Томасова отметила, что в отношении 5G на данный момент не сделано никаких долгосрочных и заслуживающих доверия исследований, поскольку сама технология нова.
Зато департамент в прошлом году проверил уровень электромагнитного излучения Wifi и локальных сетей в школах и детских садах и установил, что мощность этого излучения в 10 раз ниже установленных предельных значений
"Ситуация отнюдь не плоха. В обычной жилой среде сила электромагнитного поля как минимум в 1000 раз ниже лимитов, установленных для мобильной связи".
Представитель Ericsson Eesti Урмас Рууто сказал на встрече, что используемую в сети 5G частоту 3,5 GHz в Эстонии эксплуатируют уже с 2006 года. По его словам, тестовые измерения показывают, что уровень интенсивности поля в случае 5G на улице даже слабее, чем в случае 4G.
Обсуждение в Рийигикогу созвали две парламентские комиссии - социальная и по окружающей среде. Были приглашены представители Таллиннского технического университета, Департамента здоровья, телекоммуникационных фирм, министерств и местных самоуправлений.
Поводом для обсуждения послужило коллективное обращение "Требуем прекратить в Эстонии внедрение технологии 5G", инициатором которого стал портал Kiirgusinfo, созданный мужчиной, потерявшим покой из-за дистанционных электросчетчиков. Под обращением было собрано 1122 подписи, что означало, что Рийгикогу по закону обязан его обсудить.