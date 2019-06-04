Фото: в Финском заливе массово гибнут тюлени

По ее словам, точные причины гибели животных пока не установлены, «но очевидно, что часть животных погибли в сетях». Андриевская отметила, что в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу созданы рабочие группы, которые готовы собирать информацию совместно с зоозащитниками.