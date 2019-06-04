Фото: в Финском заливе массово гибнут тюлени

Жители Санкт-Петербурга обнаружили на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей. Об этом заявила зоозащитница, представительница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, передает "Лента.ру".
По ее словам, точные причины гибели животных пока не установлены, «но очевидно, что часть животных погибли в сетях». Андриевская отметила, что в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу созданы рабочие группы, которые готовы собирать информацию совместно с зоозащитниками.
В случае отсутствия на теле животных следов насильственной смерти вскрытие не производится. Трупы будут убирать в соответствии с правилами, утвержденными ветеринарными службами Санкт-Петербурга.