Конец эпохи: легендарного деятеля транзита убрали с должности

В апреле этого года базирующееся в Абу-Даби предприятие с британскими корнями Liwathon приобрело крупнейшую эстонскую транзитную фирму Vopak E.O.S.

Получившая новое название фирма Liwathon E.O.S. избавилась заодно и от прежних руководителей - Арно Лугтмайера и Александра Снаткина.

Одновременно совет предприятия назначил в правление двух товых членов - Герта Тийвасе и Пирет Аава. Тийвас стал исполнительным директором и председателем правления, Аава - финансовым директором и членом правления наряду с Борисом Акуленко и Михаилом Кануновым.

В последние годы дела компании шли не лучшим образом: в 2017 году убыток Vopak E.O.S. составил 99 млн евро - это крупнейшая сумма убытка за всю историю Эстонии.

Vopak E.O.S. оперирует четырьмя нефтеналивными терминалами в порту Мууга. Еще в апреле Герт Тийвасе говорил, что с новыми владельцами были обсуждены различные проекты, и интересной сферой показалась логистика и cкладирование нефтепродуктов.