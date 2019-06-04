Новые поезда Elron могут выйти на линии через два-три года

«Позитивного решения по поводу покупки дополнительных составов мы ждали от правительства уже долгое время и уже начали готовить заявки. Это для того, чтобы не тратить потом время на их составление, когда правительство даст зеленый свет увеличению парка поездов Elron», - сказала Сакс BNS.

Предприятие намерено выпускать дополнительные составы на линии, которые сейчас пользуются большей популярностью и поезда на которых переполнены. Ранее Сакс отмечала, что сейчас если с поездом что-нибудь происходит и он не выходит на линию, возникают проблемы с выполнением расписания.

Государство планирует приобрести поезда с гибридной силовой системой, то есть, оснащенные как дизельными, так и электродвигателями, работающими от тока контактной сети.

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас в ближайшие недели предложит кабинету министров купить для предприятия Elron четыре новых поезда.