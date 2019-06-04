В эстонских центрах для беженцев живут 56 человек

В центре Вао по состоянию на 1 июня проживали 35 человек, сообщил пресс-секретарь компании Hoolekandeteenused. В их числе 17 соискателей международной защиты. 18 уже получили статус беженца. В центре Вао живут 14 детей и 4 женщины. В центре пять семей. В нем больше всего людей из Сирии, Грузии и Ирана, cообщает BNS.

В центре Вягева по состоянию на 1 июня жил 21 человек. 17 из них — соискатели международной защиты. Четверо человек уже получили статус беженца, они были приняты Эстонией по квоте в рамках миграционной программы ЕС. В центре 5 детей, восемь женщин и восемь мужчин, семей всего четыре. В центре живут люди из Украины, Египта, Албании, Турции, России, Уганды и Нигерии.