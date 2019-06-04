В Австралии неизвестный устроил бойню в отеле и на улицах города, убиты четверо

Неизвестный открыл огонь в отеле Palms Hotel. Затем он перемещался по городу в белом пикапе и продолжал вести огонь. Убиты четыре человека. Есть раненые, их число уточняется.

В сообщении на странице полиции Северной территории в Facebook говорится, что правоохранительными органами задержан один подозреваемый, его мотивы неизвестны. Стрелок использовал помповое ружье. «Полиция не считает, что данный инцидент имеет отношение к терроризму», — указано в сообщении.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил, что совершенное преступление не является терактом. «Это ужасный акт насилия, забравший жизни четырех человек», — подчеркнул глава правительства.