Вт, 4.06.2019
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  • В Австралии неизвестный устроил бойню в отеле и на улицах города, убиты четверо

В Австралии неизвестный устроил бойню в отеле и на улицах города, убиты четверо

Austraalia politseinikud kuriteopaigal.

ФОТО: EPA/Scanpix

Мужчина открыл стрельбу в пригороде австралийского Дарвина, жертвами атаки стали, как минимум, четыре человека, сообщает The Sydney Morning Herald. 

Неизвестный открыл огонь в отеле Palms Hotel. Затем он перемещался по городу в белом пикапе и продолжал вести огонь. Убиты четыре человека. Есть раненые, их число уточняется.

В сообщении на странице полиции Северной территории в Facebook говорится, что правоохранительными органами задержан один подозреваемый, его мотивы неизвестны. Стрелок использовал помповое ружье.  «Полиция не считает, что данный инцидент имеет отношение к терроризму», — указано в сообщении.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил, что совершенное преступление не является терактом. «Это ужасный акт насилия, забравший жизни четырех человек», — подчеркнул глава правительства.

Полицейские в настоящее время тщательно обследуют все места, где велась стрельба.

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