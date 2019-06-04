Вт, 4.06.2019
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Март Хельме: Ладынская-Куубитс - внутренняя проблема Isamaa
видео Reporter

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Хотя вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме в понедельник провалился, многие обратили внимание на то, что Виктория Ладынская-Куубитс проглосовала за выражение недоверия главе МВД от партии EKRE, в отличие от своих коллег по партии.

По оценке Хельме, Ладынская представляет собой внутреннюю проблему для партии Isamaa.

"Это проблема в том смысле, что она не соблюдает внутрипартийную дисциплину. Она уже несколько раз голосовала против коалиции, так что я думаю, теперь это проблема для Isamaa", - сказал он в интервью программе Reporter на телеканале Kanal 2.

Сама Ладынская-Куубитс подтвердила, что не доверяет министру Хельме. На вопрос, означает ли это, что она не доверяет нынешнему правительству, депутат ответитила, что в данном случае дала конкретный сигнал в отношении конкретного человека.

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