Ср, 5.06.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс

Март Хельме: Ладынская-Куубитс - внутренняя проблема "Отечества"
Видео Reporter

7

Хотя вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме в понедельник провалился, многие обратили внимание на то, что Виктория Ладынская-Куубитс проголосовала за выражение недоверия главе МВД от партии EKRE, в отличие от своих коллег по партии.

По оценке Хельме, Ладынская представляет собой внутреннюю проблему для партии "Отечество".

"Это проблема в том смысле, что она не соблюдает внутрипартийную дисциплину. Она уже несколько раз голосовала против коалиции, так что я думаю, теперь это проблема для "Отечества"", - сказал он в интервью программе Reporter на телеканале Kanal 2.

Сама Ладынская-Куубитс подтвердила, что не доверяет министру Хельме. На вопрос, означает ли это, что она не доверяет нынешнему правительству, депутат ответила, что в данном случае дала конкретный сигнал в отношении конкретного человека.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ