Вт, 4.06.2019
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Неожиданный поворот: Alexela воглавит экс-руководитель закрытого банка

Aivo Adamson.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Новым главой Alexela стал бывший председатель совета Alexela grupp Айво Адамсон. Смена руководства обусловлена тем, что прежний глава предприятия Мария Зеблинг вместе с семьей переезжает в Америку.

У Адамсона за плечами - опыт работы на розничном рынке и в сфере инфотехнологий и свыше 25 лет опыта на руководящих должностях в частном и открытом секторе как в Эстонии, так и за рубежом.

Адамсон раньше работал в Hansapanл и руководил многими предприятиями и организациями, включая Starman, Департамент шоссейных дорог, а также Versobank, который был закрыт из-за нарушения правил по отмыванию денег.

На прошлой неделе Alexela удивила покупкой газеты Õhtuleht. Новый собственник, впрочем, пообещал не вмешиваться в дела газеты.

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