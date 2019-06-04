Неожиданный поворот: Alexela воглавит экс-руководитель закрытого банка

Новым главой Alexela стал бывший председатель совета Alexela grupp Айво Адамсон. Смена руководства обусловлена тем, что прежний глава предприятия Мария Зеблинг вместе с семьей переезжает в Америку.
У Адамсона за плечами - опыт работы на розничном рынке и в сфере инфотехнологий и свыше 25 лет опыта на руководящих должностях в частном и открытом секторе как в Эстонии, так и за рубежом.
Адамсон раньше работал в Hansapanл и руководил многими предприятиями и организациями, включая Starman, Департамент шоссейных дорог, а также Versobank, который был закрыт из-за нарушения правил по отмыванию денег.
На прошлой неделе Alexela удивила покупкой газеты Õhtuleht. Новый собственник, впрочем, пообещал не вмешиваться в дела газеты.