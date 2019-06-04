Энергетикам в Нарве добавят неоплачиваемых выходных дней

Не один отпуск, а много выходных

Работникам не будут предоставлять длительный отпуск, вместо этого на каждой неделе дадут один-два дополнительных выходных, на разных предприятиях графики этих выходных будут разными.

Ранее в прессе сообщалось, что по закону работодатель обязан оплачивать принудительный отпуск хотя бы исходя из минимальной заработной платы. Но работникам Eesti Energia сообщили, что законодательство изменилось, и дополнительные выходные оплачиваться не будут.

Но закон по-прежнему требует, чтобы принудительный отпуск был продолжительностью не более 90 дней в течение года. В Eesti Energia решили распределить эти 90 дней до декабря.

Принудительный отпуск можно применять только после того, как работник воспользуется плановым оплачиваемым отпуском. Доверенное лицо работников электростанции Вячеслав Шилкин сообщил, что плановые отпуска работникам предоставят досрочно, а не по обычному графику, и принудительные выходные начнутся ближе к осени. Руководство концерна сообщило доверенным лицам работников, что принудительные выходные будут применять, только если ситуация со слишком дорогими квотами на выбросы углекислого газа тому времени не разрешится.

Люди реагируют по-разному

Один из участников сегодняшнего собрания - железнодорожник из Нарвы Олег - рассказал, что руководители постарались успокоить работников:

- Выступил член правления Eesti Energia, забыл его фамилию, честно говоря, - рассказал Олег. - Он сказал, что слухи про сокращение еще 500 человек - это вранье, никого сокращать не собираются. Он объявил, что сейчас решают вопрос о переходе с пятидневки на четырехдневные или трехдневные рабочие недели.

- Вы еще не знаете, коснется это вас лично или нет?

- Пока не знаю точно, но, скорее всего, коснется.

- Что ваши коллеги думают о происходящем?

- Настроения разные. Кто-то сказал: “Будем меньше работать? Хорошо, я буду на даче отдыхать”. Кто-то, естественно, волнуется - у кого кредит или какие-то проблемы. Зарплата ведь будет меньше, и это немножко напрягает.

- Говорят, что у энергетиков довольно распространено, что работает только один человек в семье. Как по-вашему, это действительно так?

- Да.

- У вас супруга работает?

- Нет, она у меня учится.

- Хватает зарплаты, чтобы всю семью содержать?

- Ну, по крайней мере, стараемся.

- А дети есть?

- Есть, двое. Один уже большой, но пока не работает, живет с нами.

- Для вас будет проблемой, если выходных на неделе станет на один больше?

- Естественно, будет. Потому что у меня оклад, я все время получаю определенную сумму, и если она уменьшится, придется себя как-то урезать. Как, пока не знаю.

- А если электростанции всё-таки окончательно встанут, есть какие-то планы, что делать?

- Скажем так, я это обдумываю. Но, единственное, что могу сказать - это будет уже не в Нарве, отсюда придется уезжать.

- Здесь работы не найти?

- Мне по специальности здесь не найти. В других местах Эстонии - возможно. Какой-то шанс есть, но это 50 на 50. И, получается, что я уже буду находиться не дома. Лет 15 назад я работал в фирме по ремонту, связанной с железной дорогой. Дома я не находился, хорошо, если на выходные приезжал. Зимой дома бывал почаще, а летом - всё, меня нет.

- И на выходные не получалось приезжать?

- Бывало, что и не получалось, что неделе по две-три меня дома не было. А если приезжал: в субботу утром приехал, в воскресенье вечером уехал. Естественно, я оттуда ушел - когда решали, кого сократить, я сам был согласен на сокращение.

- У тех, кто работает непосредственно на электростанциях - у них ведь тоже специфические профессии?

- Да, им тоже трудно будет найти работу. Особенно, если человек проработал на одном месте очень долго, у него одна специальность, то найти работу ему будет действительно тяжело. К тому же, если человек в возрасте, переучиваться тяжело.

- А много людей предпенсионного возраста?

- Уже нет. Во время прошлого сокращения их убрали. Но люди возраста 50-60 лет еще остались. А с 50 лет уже становится проблематично устроиться. Говоришь свой возраст, а тебе отвечают, что ты уже слишком старый для вас.

- Значит, про возможные сокращения вам пока не говорили?