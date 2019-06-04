Латвия взволнована: снижение акцизов в Эстонии отберет 25 млн из бюджета

В Эстонии из-за высокого акцизного налога алкогольные напитки заметно дороже, чем в Латвии, поэтому жители Эстонии в последние годы активно покупали алкоголь у южных соседей. В этом году Эстония намерена существенно понизить акцизы на алкоголь, поэтому эксперты прогнозируют существенное снижение потока эстонских покупателей в Латвии.

Алкогольный акциз и налог с оборота в прошлом году образовали в статье доходов бюджета Латвии 391 млн евро. Поскольку правительство Эстонии решило снизить акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%, Латвия, по оценке союза, потеряет в этом году 25 млн евро, а в следующем - уже 46 млн.

Если Латвия, подобно Эстонии, понизит свой алкогольный акциз на 25%, то, как считает союз, сможет сохранить почти 75% объемов нынешней приграничной торговли с Эстонией и, возможно, развить приграничную торговлю с Литвой.

