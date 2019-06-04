Вт, 4.06.2019
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Заполняемость на линии Тарту-Хельсинки достигла 70%

Finnairi lennuk Tartu Lennujaamas.

ФОТО: Kristjan Teedema

На линии Тарту-Хельсинки авиакомпании Finnair в мае в среднем было 47 пассажиров на одном рейсе. Средняя заполняемость самолетов составила 70%, пишет Postimees.

В мае через Тартуский аэропорт прошло 2173 авиапассажира регулярных рейсов и 151 пассажир чартерных рейсов, сообщил директор аэропорта Арго Аннук.

Из Хельсинки в Тарту летело 1078 человек, из Тарту в Хельсинки - 1095.

На линии Тарту-Хельсинки было совершено 46 полетов при средней заполняемости 70%. По сравнению с началом прошлого года этот показатель вырос на 31%, добавил Аннук.

"Такой хорошей заполняемости не было и до изменения графика, состоявшегося в апреле 2018 года, когда Finnair начал летать шесть раз в неделю", - сказал глава аэропорта.

По его словам, такие результаты говорят о том, что в ближайшее время в график полетов могут быть добавлены новые рейсы.

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